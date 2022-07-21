СМИ со ссылкой на местное агентство China Real Estate Information Corp. сообщают, что платить по ипотечным кредитам отказались покупатели жилья примерно в 100 проектах, расположенных более чем в 50 городах.

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Дикий бойкот кредитов на сумму до 2 триллионов юаней (296 миллиардов долларов) может усугубить кризис на рынке недвижимости Китая, сместив акцент из компаний, занимающихся недвижимостью, на крупнейшие банки страны.

Известно также, что большая часть невыплат приходится на незавершенные проекты, связанные с дефолтами застройщиков по долговым обязательствам.

В Китае снижаются объемы проданного жилья

Согласно официальным данным, продажи жилья снижаются уже десятый месяц подряд. Это самый длинный спад с тех пор, как в Китае появился рынок частной собственности в конце 90-х годов.

По данным экспертов, количество проектов, за которые покупатели отказываются платить, растет с каждым днем. Только за последние 3 дня количество таких увеличилось в 2 раза. По данным аналитической компании Jefferies, незавершенные стройки составляют примерно 1% от общего объема ипотечных ссуд.

Если покупатели откажутся платить и дальше, объем проблемной задолженности на китайском рынке вырастет на 58 миллиардов долларов, что увеличит нагрузку на китайские банки.

Такое количество незавершенных строительных проектов объясняют проблемами с ликвидностью нескольких крупных застройщиков. Еще 3 июля девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на миллиард долларов. Очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои долговые обязательства стал застройщик Shimao.

Проблемы в китайском секторе недвижимости начались в прошлом году. Тогда девелоперский холдинг China Evergrande Group объявил финансовые проблемы. Тогда долги компании превысили 300 миллиардов долларов. С тех пор дефолт по долларовым облигациям объявляли уже три китайских застройщика – Evergrande, Kaisa Group и Sunac China.

Одновременно китайские власти смягчают правила покупки жилья и призывают банки выдавать больше кредитов, чтобы поддержать сектор недвижимости, на который, по приблизительным оценкам, приходится около четверти экономики страны.