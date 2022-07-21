Мешканці Китаю масово бойкотують виплати кредитів за житло: чи призведе це до іпотечної кризи

Історія, що почалася як акція протесту, переросла у масовий бойкот. Зараз у Китаї десятки тисяч людей по всій країні відмовляються платити за іпотечними кредитами за недобудовані будинки.

ЗМІ, посилаючись на місцеве агентство China Real Estate Information Corp., повідомляють, що платити за іпотечними кредитами відмовилися покупці житла приблизно у 100 проєктах, розташованих більш ніж у 50 містах.

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Дикий бойкот кредитів на суму до 2 трильйонів юанів (296 мільярдів доларів) може посилити кризу на ринку нерухомості Китаю, змістивши акцент з компаній, які займаються нерухомістю, на найбільші банки країни.

Відомо також, що велика частина невиплат припадає на незавершені проєкти, пов'язані із дефолтами забудовників за борговими зобов’язаннями.

У Китаї знижуються обсяги проданого житла

Згідно з офіційними даними, продажі житла знижуються уже десятий місяць поспіль. Це найдовший спад з того часу, як у Китаї з’явився ринок приватної власності наприкінці 1990-х років.

За даними експертів, кількість проєктів, за які покупці відмовляються платити, зростає з кожним днем. Лише за останні 3 дні кількість таких збільшилася у 2 рази. За даними аналітичної компанії Jefferies, незавершені будівництва становлять приблизно 1% від загального обсягу іпотечних позик.

Якщо покупці відмовляться платити й надалі, обсяг проблемної заборгованості на китайському ринку зросте на 58 мільярдів доларів, що збільшить навантаження на китайські банки.

Таку кількість незавершених будівельних проєктів пояснюють проблемами з ліквідністю у кількох великих забудовників. Ще 3 липня девелопер Shimao Group пропустив виплати за міжнародними облігаціями на мільярд доларів. Черговим китайським девелопером, який не зміг виконати своїх боргових зобов’язань став забудовник Shimao.

Проблеми в китайському секторі нерухомості почалися минулого року. Тоді девелоперський холдинг China Evergrande Group оголосив про фінансові проблеми. Тоді борги компанії перевищили 300 мільярдів доларів. З того часу дефолт за доларовими облігаціями оголошували вже три китайські забудовники – Evergrande, Kaisa Group і Sunac China.

Одночасно китайська влада пом’якшує правила купівлі житла та закликає банки видавати більше кредитів, щоб підтримати сектор нерухомості, на який, за приблизними оцінками, припадає близько чверті економіки країни.