Кожен третій забудовник може стати банкрутом: прогноз від економіста

Ситуація на ринку нерухомості України, зокрема Києва, є найскладнішою з часів світової фінансової кризи 2008 року. Причому навіть тоді не спостерігалося настільки різкого падіння цін на новобудови. Це може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це попередив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров. За його словами, навіть у 2008 році в США не спостерігалося настільки різкого падіння цін на новобудови.

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Ринок нерухомості не може довго йти на спад

Гончаров пише, що нерухомість у Києві впала, в середньому на 50%. При цьому, за оцінками експертів, первинний ринок практично зупинився.

Побоююся, що дна ми ще не досягли,

– констатує він.

Директор із розвитку роздрібного бізнесу "Правекс Банку" Володимир Чорненький додав, що старт нових об’єктів найближчим часом не планується. А об’єкти, що мають ступінь готовності менше ніж 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва.

Інформацію експерта підтвердили й на будівельному ринку, додавши, що в умовах падіння попиту та цін компанії потрапили у дуже скрутну ситуацію, за якої до 30% компаній можуть збанкрутувати.

Альтернативні сценарії для забудовників

Прогноз щодо припинення роботи низки українських забудовників висунув також співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development. Він вважає, що важливою зміною українського девелопменту стане зміцнення позицій лідерів ринку. Аби уникнути банкрутства молоді компанії будуть зливатися в холдинги. Частину із них можуть поглинути потужні гравці.

Також слід очікувати появу на ринку нових іноземних гравців: як інвестиційних фондів, так і девелоперів та будівельних компаній, що може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. Це стосуватиметься західного регіону України та кількох великих міст, зокрема Києва.