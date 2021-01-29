Названо круті ідеї для кухні, які захочеться повторити

Перед тим як починати ремонт і оформлення кухні, потрібно продумати всі рішення і деталі приміщення.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Які ідеї для кухні актуальні і вам захочеться їх повторити, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Зручна, функціональна і естетична кухня – про таку мріє кожен. Я підготувала добірку класних ідей і нескладних рішень для найважливішого місця у будинку, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Цікаві та корисні ідеї для кухні

Якщо ви хочете збільшити робочу поверхню на кухні , перенесіть раковину до стіни, яку можна захистити від бризок керамічною плиткою.

, перенесіть раковину до стіни, яку можна захистити від бризок керамічною плиткою. Відкатна система зберігання – зручний елемент, в якому можна зберігати приправи і крупи.

– зручний елемент, в якому можна зберігати приправи і крупи. Витяжка в шафці з полицями – цей варіант виглядає охайно і не привертає увагу.

– цей варіант виглядає охайно і не привертає увагу. Для того щоб було легше утримувати кухню в чистоті, зробіть єдиний матеріал фартуха і робочої поверхні зі штучного каменю. Вони щільно з'єднуються один з одним за допомогою спеціального запила, без стикованих елементів.

Пам'ятайте, що кухня повинна бути зручною і функціональною​ / Фото salon

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Якщо ви хочете використовувати ламінат у вигляді підлогового покриття на кухні, вибирайте вологостійкий з фаскою. Він впорається з навантаженням, незважаючи на те, що приміщення вважається "мокрою" зоною.

з фаскою. Він впорається з навантаженням, незважаючи на те, що приміщення вважається "мокрою" зоною. Висувні двері між кухнею і вітальнею – цей прийом підійде для тих, хто вирішив відгородити кухню від передпокою, але звичайні двері не поміщаються за розмірами.

Кухню і вітальню можна відгородити дверима / Фото dekoriko