З кожним роком у дизайні інтер'єру з'являється щось нове. Кухня – не виняток, адже облаштування цього приміщення вимагає чималих зусиль.

Джерело: інстаграм Каті Лошакової

Які модні тенденції і рішення використовувати на кухні у 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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5 трендів на кухні 2021

1. Кухня-студія

Цей варіант отримав популярність кілька років тому – дизайнери інтер'єру почали "прибирати" кордони між вітальнею і кухнею. На сьогоднішній день самі забудовники пропонують планування з кількома зонами в одному просторі. Увага: якщо у квартирі газ – таке рішення майже неможливо.

2. Унікальний колірний дизайн

Раніше всі використовували стандартні декори ЛДСП, але вони настільки всім набридли, що тепер для кухні стали підбирати поєднання красивих відтінків. Наприклад, жовтий і сірий, які Інститут кольору Pantone назвав кольорами 2021 року. Важливо: глянцеві поверхні не в моді.

3. Стільниці з каменю

Кварц або керамограніт все частіше вибирають матеріалами для стільниць.

Це не тільки найміцніші і найбільш практичні матеріали, але ще і й естетичніші, ніж стандартні стільниці з ДСП. Ніяких стиків, куточків і страшних накладних мийок. Такі стільниці будуть служитимуть роками, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Стільниця з керамограніта виглядає дорого і стильно​ / Фото dekoriko

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4. Ручки

За словами Каті Лошакової, ручки знову повертаються на кухні. Система Push-to-Open показала свої недоліки і від неї багато хто відмовляється. Ручки ж змінили дизайн. Вони стали лаконічними і стильними, без зайвих деталей.

5. Схована техніка

У тренді – максимальне розвантаження робочої зони. Кількість техніки постійно зростає, проте не хочеться тримати її на очах. Відмінний варіант – вбудована техніка, але якщо це рішення не по бюджету, слід передбачити шафи, щоб можна було заховати зайве.

Скажу відразу, це все – моя суб'єктивна думка, заснована на особистих спостереженнях і припущеннях, – резюмувала дизайнерка інтер'єру.