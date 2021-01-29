Перед тем как начинать ремонт и оформление кухни, нужно продумать все решения и детали помещения.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Какие идеи для кухни актуальны и вам захочется их повторить, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Важно Тренды 2021 на кухне: 5 идей, которые следует использовать у себя дома

Удобная, функциональная и эстетичная кухня — о такой мечтает каждый. Я подготовила подборку классных идей и несложных решений для самого важного места в доме, – отметила дизайнер интерьера.

Интересные и полезные идеи для кухни

Если вы хотите увеличить рабочую поверхность на кухне , перенесите раковину к стене, которую можно защитить от брызг керамической плиткой.

, перенесите раковину к стене, которую можно защитить от брызг керамической плиткой. Откатная система хранения – удобный элемент, в котором можно хранить приправы и крупы.

– удобный элемент, в котором можно хранить приправы и крупы. Вытяжка в шкафчике с полками – этот вариант выглядит опрятно и не привлекает внимание.

– этот вариант выглядит опрятно и не привлекает внимание. Для того чтобы было легче содержать кухню в чистоте, сделайте единый материал фартука и рабочей поверхности из искусственного камня. Они плотно соединяются друг с другом при помощи специального запила, без стыкующих элементов.

Помните, что кухня должна быть удобной и функциональной / Фото salon

Полезно Чего вы не найдете в зарубежных интерьерах: дизайнер назвала 3 приема

Если вы хотите использовать ламинат в виде напольного покрытия на кухне, выбирайте влагостойкий с фаской. Он справится с нагрузкой, несмотря на то, что помещение считается "мокрой" зоной.

с фаской. Он справится с нагрузкой, несмотря на то, что помещение считается "мокрой" зоной. Выдвижная дверь между кухней и гостиной – этот прием подойдет для тех, кто решил отгородить кухню от прихожей, но обычная дверь не помещается по размерам.

​

Кухню и гостиную можно оградить дверью / Фото dekoriko