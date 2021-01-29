Названы крутые идеи для кухни, которые захочется повторить
Перед тем как начинать ремонт и оформление кухни, нужно продумать все решения и детали помещения.
Источник: инстаграм Анны Пашковской
Какие идеи для кухни актуальны и вам захочется их повторить, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Удобная, функциональная и эстетичная кухня — о такой мечтает каждый. Я подготовила подборку классных идей и несложных решений для самого важного места в доме, – отметила дизайнер интерьера.
Интересные и полезные идеи для кухни
- Если вы хотите увеличить рабочую поверхность на кухне, перенесите раковину к стене, которую можно защитить от брызг керамической плиткой.
- Откатная система хранения – удобный элемент, в котором можно хранить приправы и крупы.
- Вытяжка в шкафчике с полками – этот вариант выглядит опрятно и не привлекает внимание.
- Для того чтобы было легче содержать кухню в чистоте, сделайте единый материал фартука и рабочей поверхности из искусственного камня. Они плотно соединяются друг с другом при помощи специального запила, без стыкующих элементов.
Помните, что кухня должна быть удобной и функциональной / Фото salon
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- Если вы хотите использовать ламинат в виде напольного покрытия на кухне, выбирайте влагостойкий с фаской. Он справится с нагрузкой, несмотря на то, что помещение считается "мокрой" зоной.
- Выдвижная дверь между кухней и гостиной – этот прием подойдет для тех, кто решил отгородить кухню от прихожей, но обычная дверь не помещается по размерам.
Кухню и гостиную можно оградить дверью / Фото dekoriko
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