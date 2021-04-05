Ключ до крутого інтер'єру: дизайнерка назвала 3 модних рішення

Для того щоб житло виглядало гармонійно, а перебувати в ньому було приємно і комфортно, необхідно правильно підійти до ремонту. Важливо використовувати правильні прийоми в оформленні.

Грамотний підхід зробить квартиру і будинок унікальними. Які 3 рішення слід реалізувати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Хороший підбір матеріалів та кольорів – це ключ до крутого інтер'єру. Що я маю на увазі під "хорошим підбором"? Створення гармонійних поєднань за кольорами, підбір красивих текстур матеріалів, викраси на стінах у пошуках ідеального відтінку, тактильні відчуття від текстилю і так далі,

– зазначила Лошакова.

Як досягти гармонії в новому ремонті

За словами дизайнерки інтер'єру, багато хто вважатиме все перераховане складним і нудним. Однак саме так можна отримати гармонійний простір, який буде радувати і викликати позитивні емоції.

Катя Лошакова уточнила, що для крутого інтер'єру важливо вибрати 2-3 основних матеріали або відтінки, які будуть повторюватися в усьому просторі. Є 3 прийоми, які допоможуть це реалізувати.

Найбільш логічний варіант – єдина підлога у всьому будинку (крім тих місць, де функціонально потрібна інша). Для маленьких квартир цей прийом особливо ефективний, оскільки ви поєднуєте, а не дробите простір,

– порекомендувала фахівчиня.

Однакова підлога створює ефект цілісності / Фото roomester

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Вона уточнила, що другим популярним варіантом є стіни одного кольору. Такий варіант відмінно підійде під будь-який стиль.

Важливо правильно підібрати відтінок, адже фарба у просторі завжди виглядає темнішою, ніж на палітрі. Крім того, один колір по-різному буде виглядати у різних кімнатах і при різному освітленні.

Красиві елементи повинні повторюватися​ / Фото pinterest

Третім прийомом є однакова текстура дерева на всіх меблях.

Це ще один прийом, який працює. Іноді текстура також переходить і на двері. Раджу не використовувати більше 2 відтінків дерева в інтер'єрі, навіть другий в цій комбінації має бути компаньйоном і з'являтися рідше, ніж основний,

– додала Анна Петайкіна.

Крім того, важливо продумати деталі, які зможуть задати потрібний настрій в інтер'єрі: однакові штори, світильники з подібних матеріалів (наприклад, скло), килими, декоративний стіновий елемент (рейки, цегла та ін.).