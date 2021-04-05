Кому підходить кухня-студія: особливості, плюси і мінуси
Кухня-студія – рішення, яке користується високим попитом протягом останніх кількох років. Особливо воно популярне у невеликих квартирах.
Джерело:Інстаграм Аліси Рощиної
У кухні-студії є як переваги, так і недоліки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Аліса Рощина.
Цікаво Кухня з островом: які тонкощі і нюанси потрібно знати
Кухня-студія: в чому її особливості
Кухня-студія – це можливість збільшити простір / Фото pinterest
Переваги:
- Кухня-студія дозволяє розширити простір.
- Підходить як для сім'ї, яка проводить багато часу разом, так і для людини, яка живе одна.
- Відмінне рішення для молодіжних вечірок і прийому гостей.
- Ідеальний варіант для маленьких квартир.
- Багатофункціональність.
- Можливість зробити їдальню зону.
Кухня-студія – відмінне рішення для невеликих квартир / Фото pinterest
Корисно Проєктування кухні: яких рішень потрібно уникати
Мінуси:
- Часто перепланування вимагає дозволу.
- Для того щоб не відчувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка і додаткова вентиляція.
- Відсутність можливості усамітнитися, якщо у квартирі немає інших житлових кімнат.
- Шум побутових приладів може заважати мешканцям – слід подумати про звукоізоляцію міжкімнатних стін.
Для того щоб швидко ліквідувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка / Фото pinterest
Як бачите, якщо грамотно спроєктувати, то мінуси можуть перетворитися і на плюси. Потрібно завжди максимально враховувати всі нюанси розміщення побутової техніки і меблів, щоб простір виконував свої функції максимально ефективно,
– резюмувала Аліса Рощина.
Поділитися новиною