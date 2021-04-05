Кухня-студія – рішення, яке користується високим попитом протягом останніх кількох років. Особливо воно популярне у невеликих квартирах.

У кухні-студії є як переваги, так і недоліки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Аліса Рощина.

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Кухня-студія: в чому її особливості

Кухня-студія – це можливість збільшити простір / Фото pinterest

Переваги:

Кухня-студія дозволяє розширити простір.

Підходить як для сім'ї, яка проводить багато часу разом, так і для людини, яка живе одна.

Відмінне рішення для молодіжних вечірок і прийому гостей.

Ідеальний варіант для маленьких квартир.

Багатофункціональність.

Можливість зробити їдальню зону.

Кухня-студія – відмінне рішення для невеликих квартир / Фото pinterest

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Мінуси:

Часто перепланування вимагає дозволу.

Для того щоб не відчувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка і додаткова вентиляція.

Відсутність можливості усамітнитися, якщо у квартирі немає інших житлових кімнат.

Шум побутових приладів може заважати мешканцям – слід подумати про звукоізоляцію міжкімнатних стін.

Для того щоб швидко ліквідувати запахи їжі, потрібна потужна витяжка / Фото pinterest

Як бачите, якщо грамотно спроєктувати, то мінуси можуть перетворитися і на плюси. Потрібно завжди максимально враховувати всі нюанси розміщення побутової техніки і меблів, щоб простір виконував свої функції максимально ефективно,

– резюмувала Аліса Рощина.