Ключ к крутому интерьеру: дизайнер назвала 3 модных решения
Для того чтобы жилье выглядело гармонично, а находиться в нем было приятно и комфортно, необходимо правильно подойти к ремонту. Важно использовать правильные приемы в оформлении.
Источник:Инстаграм Кати Лошаковой
Грамотный подход сделает квартиру и дом уникальными. Какие 3 решения следует реализовать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.
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Хороший подбор материалов и цветов – это ключ к крутому интерьеру. Что я подразумеваю под "хорошим подбором"? Создание гармоничных сочетаний по цветам, подбор красивых текстур материалов, выкрасы на стенах в поисках идеального оттенка, тактильные ощущения от текстиля и так далее,
– отметила Лошакова.
Как достичь гармонии в новом ремонте
По словм дизайнера интерьера, многие посчитают все перечисленное сложным и скучным. Однако именно так можно получить гармоничное пространство, которое будет радовать и вызывать положительные эмоции.
Катя Лошакова уточнила, что для крутого интерьера важно выбрать 2-3 ведущих материала или оттенка, которые будут повторяться во всем пространстве. Есть 3 приема, которые помогут это реализовать.
Самый логичный вариант – единый пол во всем доме (кроме тех мест, где функционально нужен другой). Для маленьких квартир этот прием особо эффективен, так как вы объединяете, а не дробите пространство,
– порекомендовала специалист.
Одинаковый пол создает эффект целостности / Фото roomester
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Она уточнила, что вторым популярным вариантом являются стены одного цвета. Такой вариант отлично подойдет под любой стиль.
Важно правильно подобрать оттенок, ведь краска в пространстве всегда выглядит темнее, чем на палитре. Кроме того, один цвет по-разному будет смотреться в разных комнатах и при разном освещении.
Красивые элементы должны повторяться / Фото pinterest
Третьим приемом являтся одинаковая текстура дерева на всей мебели.
Это еще один работающий прием. Иногда текстура также переходит и на двери. Советую не использовать более 2 оттенков дерева в интерьере, даже второй в этой комбинации должен быть компаньоном и появляться реже ведущего,
– добавила Анна Петайкина.
Кроме того, важно продумать детали, которые смогут задать нужное настроение в интерьере: одинаковые шторы, светильники из подобных материалов (например, стекло), ковры, декоративный стеновой элемент (рейки, кирпич и пр.).
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