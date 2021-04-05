Для того чтобы жилье выглядело гармонично, а находиться в нем было приятно и комфортно, необходимо правильно подойти к ремонту. Важно использовать правильные приемы в оформлении.

Грамотный подход сделает квартиру и дом уникальными. Какие 3 решения следует реализовать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

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Хороший подбор материалов и цветов – это ключ к крутому интерьеру. Что я подразумеваю под "хорошим подбором"? Создание гармоничных сочетаний по цветам, подбор красивых текстур материалов, выкрасы на стенах в поисках идеального оттенка, тактильные ощущения от текстиля и так далее,

– отметила Лошакова.

Как достичь гармонии в новом ремонте

По словм дизайнера интерьера, многие посчитают все перечисленное сложным и скучным. Однако именно так можно получить гармоничное пространство, которое будет радовать и вызывать положительные эмоции.

Катя Лошакова уточнила, что для крутого интерьера важно выбрать 2-3 ведущих материала или оттенка, которые будут повторяться во всем пространстве. Есть 3 приема, которые помогут это реализовать.

Самый логичный вариант – единый пол во всем доме (кроме тех мест, где функционально нужен другой). Для маленьких квартир этот прием особо эффективен, так как вы объединяете, а не дробите пространство,

– порекомендовала специалист.

Одинаковый пол создает эффект целостности / Фото roomester

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Она уточнила, что вторым популярным вариантом являются стены одного цвета. Такой вариант отлично подойдет под любой стиль.

Важно правильно подобрать оттенок, ведь краска в пространстве всегда выглядит темнее, чем на палитре. Кроме того, один цвет по-разному будет смотреться в разных комнатах и при разном освещении.

Красивые элементы должны повторяться / Фото pinterest

Третьим приемом являтся одинаковая текстура дерева на всей мебели.

Это еще один работающий прием. Иногда текстура также переходит и на двери. Советую не использовать более 2 оттенков дерева в интерьере, даже второй в этой комбинации должен быть компаньоном и появляться реже ведущего,

– добавила Анна Петайкина.

Кроме того, важно продумать детали, которые смогут задать нужное настроение в интерьере: одинаковые шторы, светильники из подобных материалов (например, стекло), ковры, декоративный стеновой элемент (рейки, кирпич и пр.).