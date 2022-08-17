Розповідаємо, які міста зараз залучають активну міжнародну спільноту високооплачуваною роботою та доступним житлом.

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Куала Лумпур

Столиця Малайзії, яка тривалий час перебувала в тіні сусіднього Сінгапуру, стає все більш привабливою для міжнародного бізнесу через велику кількість англомовних співробітників, зручних рейсів та відносної доступності. У 2021 році, згідно з опитуванням InterNations, місто зайняло перше місце щодо зручності.



Квадратний метр у центральних новобудовах коштує 2 953 євро / Фото unsplash​

Керолайн Пуджо, яка переїхала в Куала-Лумпур разом з чоловіком і 10-річним сином у січні витрачає на оренду житла близько 3 тисяч рінггітів (682 долари) на місяць. Серед недоліків вона відзначає перепади підключення до Інтернету. Проте, на її думку, курорти, мультикультурність та неквапливий ритм життя більш ніж компенсують ці незручності.

Лісабон

Лісабон – це одне з найстаріших міст Європи, яке перетворилося на популярний напрямок завдяки щорічному вебсаміту. Кожного сезону все більше іноземців відкривають для себе нову культуру, нічне життя Лісабону, теплий клімат та доступність до мальовничих пляжів. Комплекс цих факторів зробив столицю Португалії найпопулярнішим напрямком для експатів у Європі.

Зараз Лісабон переживає бум цін на нерухомість. Все більше іммігрантів купують чи винаймають житло в історичних частинах міста та центрі. Оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому у 975 євро на місяць, житло з трьома спальнями обійдеться в 1 866 євро. Вартість квадрата коливається в межах 3 025 – 5 135 євро в залежності від розташування нерухомості.

Минулого серпня Еллісон Бекслі та її родина обміняли будинок площею 74 квадратних метрів у Брукліні, який вони орендували за 4 300 доларів на місяць, на будинок з трьома спальнями та басейном на узбережжі Португалії. Вони запевняють, що зараз платять у 2 рази менше.

Дубай



Метр квадратний в новобудовах Дубаю коштує в середньому 3 622 євро / Фото unsplash​

Пустельне місто вже понад 10 років конкурує з Гонконгом та Сінгапуром. Бернд Ханке, партнер лондонського фонду, переїхав сюди під час пандемії, щоб уникнути локдаунів. Часовий пояс, близький до європейського, дозволяє вести справи з британськими інвесторами, а клімат дозволяє відпочивати впродовж цілого року.

Зараз він думає над купівлею постійного житла. Однак ціни на тутешню нерухомість активно ростуть. Оренда однокімнатної квартири стартує від 1 549 євро. За багатокімнатне житло доведеться щомісяця платити від 2 112 євро. Водночас метр квадратний в новобудовах коштує в середньому 3 622 євро.

Бангалор

Бангалор став одним з найбільш швидкозростаючих технологічних центрів у світі, домом для тисяч стартапів і фірм-розробників програмного забезпечення. Зі зростанням спільноти експатів тут з'явилися міжнародні школи, а також сучасні бари та бістро.

49-річний Джозеф Кім, який минулого року переїхав сюди із Сан-Франциско розповів, що люди все більше розчаровуються в Кремнієвій долині, її політиці та жалюгідному рівні освіти. Тому підприємці та розробники активно шукають альтернативи.

Він розповів, що розглядав Фінляндію, Латинську Америку та Канаду, перш ніж зупинилися в Бангалорі. Аргументом у користь індійського міста стало щире бажання місцевого населення вивчати нове.

До того ж тут досі помірні ціни на житло. Орендувати квартиру в центрі можна за 238 євро, у віддалених регіонах – за 150 євро. Метр квадратний на первинному ринку стартує від 1 717 євро.

Мехіко



Метр квадратний у Мехіко коштує в середньому 2 395 євро / Фото unsplash​

Нещодавно Мексика очолила глобальний рейтинг найкращих країн для життя у рейтингу Expat Insider від InterNations за 2022 рік. Тому не дивно, що величезна столиця країни привертає увагу підприємців та стартаперів.

Браян Рекуарт, генеральний директор платформи для створення стартапів Latitud, у липні переїхав зі своєю родиною до престижного району Поланко у мексиканській столиці. Він зазначає, що тут значно вищий рівень освіти, аніж в Каліфорнії.

Оренда житла в елітних районах коштує в середньому 625 євро, "квадрат" у новобудові обійдеться приблизно у 2 395 євро.

Ріо-де-Жанейро

Невимушена атмосфера та всесвітньо відомі пляжі Ріо продовжують залучати іноземців. У 2020 році 31-річна парижанка Марі Алассер вирішила переїхати до Ріо, щоб оминути ковідні обмеження, якими була скута Європа. Вона розповіла, що це місто дарує їй баланс між роботою та життям.

Помірними для європейців є і ціни на житло. Квартири у центрі коштують 311 євро, у передмісті – 220 євро на місяць. За квадратний метр у новобудові просять 1 832 євро.