Рассказываем, какие города привлекают активное международное сообщество высокооплачиваемой работой и доступным жильем.

Читайте также Удержать цену не удастся: почему сейчас выгодно инвестировать в новостройки

Куала Лумпур

Столица Малайзии, долгое время находившаяся в тени соседнего Сингапура, становится все более привлекательной для международного бизнеса из-за большого количества англоязычных сотрудников, удобных рейсов и относительной доступности. В 2021 году, согласно опросу InterNations, город занял первое место по удобству.



Квадратный метр в центральных новостройках стоит 2 953 евро / Фото unsplash

Кэролайн Пуджо, переехавшая в Куала-Лумпур вместе с мужем и 10-летним сыном в январе тратит на аренду жилья около 3 тысяч ринггитов (682 доллара) в месяц. Среди недостатков она отмечает перепады подключения к интернету. Однако, по ее мнению, курорты, мультикультурность и неторопливый ритм жизни более чем компенсируют эти неудобства.

Лиссабон

Лиссабон – один из старейших городов Европы, который превратился в популярное направление благодаря ежегодному веб-саммиту. Каждый сезон все больше иностранцев открывают для себя новую культуру, ночную жизнь Лиссабона, теплый климат и доступность к живописным пляжам. Комплекс этих факторов сделал столицу Португалии популярнейшим направлением для экспатов в Европе.

Сейчас Лиссабон переживает бум цен на недвижимость. Все больше иммигрантов покупают или снимают жилье в исторических частях города и центра. Аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 975 евро в месяц, жилье с тремя спальнями обойдется в 1 866 евро. Стоимость квадрата колеблется в пределах 3 025 – 5 135 евро в зависимости от расположения недвижимости.

В августе Эллисон Бексли и ее семья обменяли дом площадью 74 квадратных метров в Бруклине, который они арендовали за 4 300 долларов в месяц, на дом с тремя спальнями и бассейном на побережье Португалии. Они уверяют, что сейчас платят в 2 раза меньше.

Дубай



Метр квадратный в новостройках Дубая стоит в среднем 3 622 евро / Фото unsplash

Пустынный город уже более 10 лет конкурирует с Гонконгом и Сингапуром. Бернд Ханке, партнер лондонского фонда, переехал сюда во время пандемии для избежания локдаунов. Часовой пояс, близкий к европейскому, позволяет вести дела с британскими инвесторами, а климат – отдыхать круглый год.

Сейчас он думает о покупке постоянного жилья. Однако цены на здешнюю недвижимость активно растут. Аренда однокомнатной квартиры стартует от 1 549 евро. За многокомнатное жилье придется ежемесячно платить от 2 112 евро. В то же время квадратный метр в новостройках стоит в среднем 3 622 евро.

Бангалор

Бангалор стал одним из самых быстрорастущих технологических центров в мире, домом для тысяч стартапов и фирм-разработчиков программного обеспечения. С ростом сообщества экспатов здесь появились международные школы, а также современные бары и бистро.

49-летний Джозеф Ким, который в прошлом году переехал сюда из Сан-Франциско, рассказал, что люди все больше разочаровываются в Кремниевой долине, ее политике и жалком уровне образования. Потому предприниматели и разработчики активно ищут альтернативы.

Он рассказал, что рассматривал Финляндию, Латинскую Америку и Канаду, прежде чем остановились в Бангалоре. Аргументом в пользу индийского города стало искреннее желание местного населения учить новое.

К тому же здесь до сих пор умеренные цены на жилье. Арендовать квартиру в центре можно за 238 евро, в отдаленных регионах – за 150 евро. Метр квадратный на первичном рынке стартует от 1 717 евро.

Мехико



Метр квадратный в Мехико стоит в среднем 2 395 евро / Фото unsplash

Мексика недавно возглавила глобальный рейтинг лучших стран для жизни в рейтинге Expat Insider от InterNations за 2022 год. Поэтому неудивительно, что огромная столица привлекает внимание предпринимателей и стартаперов.

Брайан Рекуарт, генеральный директор платформы для создания стартапов Latitud, в июле переехал со своей семьей в престижный район Поланко в мексиканской столице. Он отмечает, что здесь значительно более высокий уровень образования, чем в Калифорнии.

Аренда жилья в элитных районах стоит в среднем 625 евро, "квадрат" в новостройке обойдется примерно в 2 395 евро.

Рио-де-Жанейро

Непринужденная атмосфера и всемирно известные пляжи Рио продолжают привлекать иностранцев. В 2020 году 31-летняя парижанка Мари Алассер решила переехать в Рио, чтобы миновать COVID-ограничения, которыми была скована Европа. Она рассказала, что этот город дарит ей баланс между работой и жизнью.

Умеренными для европейцев есть и цены на жилье. Квартиры в центре стоят 311 евро, в пригороде – 220 евро в месяц. За квадратный метр в новостройке просят 1 832 евро.