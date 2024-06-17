Кожен, хто шукає будинок, знає, як важко знайти ідеальне житло. Це майже як робота на повний робочий день. Тому багато коментаторів заздрять новому власникові чи власниці цього вірусного житла в Ланкаширі. Його вартість була всього лише 150 тисяч фунтів.

Зверніть увагу Які є типи опалення в сучасних новобудовах: все, що варто знати про кожну із систем

Будинок з "кухнею Барбі"

Агенти нерухомості, які займалися продажем будинку, поділилися коротким оглядом у тіктоці. Відео зібрало понад мільйон переглядів. Найбільш обговорювана кімната – це кухня, яка оснащена рожевими шафами та полицями, а також рожевим чайником, рожевим тостером, рожевою мікрохвильовою піччю та навіть великим рожевим холодильником.

Навіть зовнішні стіни будинку наполовину рожеві, а також вхідні двері. Усі інші кімнати спокійних тонів, але також мають елементи рожевого. Наприклад, у ванній є рожевий умивальник, а в спальні – м'яке сидіння. Варто зазначити, що мовиться не про яскравий колір, а його ніжний відтінок. Можливо, саме тому кухня так усім подобається.

Рожева кухня викликала ажіотаж у тіктоці: дивіться відео

Директорка місцевого агентства з нерухомості сказала: "Це найкраще, що я бачила. Як це дивовижно. Це кухня ручної роботи. Велика увага до деталей. Цей будинок оновили до неймовірного рівня".

Користувачі тіктока пишуть: "Плачу, бо це було зроблено для мене", "Закохана в кухню", "Це був дім Барбі?".

Люди не можуть повірити, що дім продали так дешево, бо вважають його "неймовірною цінністю". Через таку шалену популярність житло вже продали.