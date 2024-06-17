Каждый, кто ищет дом, знает, как трудно найти идеальное жилье. Это почти как работа на полный рабочий день. Поэтому многие комментаторы завидуют новому владельцу или владелице этого вирусного жилья в Ланкашире. Его стоимость была всего лишь 150 тысяч фунтов.

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Дом с "кухней Барби"

Агенты недвижимости, которые занимались продажей дома, поделились коротким обзором в тиктоке. Видео собрало более миллиона просмотров. Наиболее обсуждаемая комната – это кухня, которая оснащена розовыми шкафами и полками, а также розовым чайником, розовым тостером, розовой микроволновой печью и даже большим розовым холодильником.

Даже внешние стены дома наполовину розовые, а также входная дверь. Все остальные комнаты спокойных тонов, но также имеют элементы розового. Например, в ванной есть розовый умывальник, а в спальне – мягкое сиденье. Стоит отметить, что говорится не о ярком цвете, а его нежный оттенок. Возможно, именно поэтому кухня так всем нравится.

Розовая кухня вызвала ажиотаж в тиктоке: смотрите видео

Директор местного агентства по недвижимости сказала: "Это лучшее, что я видела. Как это удивительно. Это кухня ручной работы. Большое внимание к деталям. Этот дом обновили до невероятного уровня".

Пользователи тиктока пишут: "Плачу, потому что это было сделано для меня", "Влюблена в кухню", "Это был дом Барби?".

Люди не могут поверить, что дом продали так дешево, потому что считают его "невероятной ценностью". Из-за такой бешеной популярности жилье уже продали.