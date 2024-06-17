Цей будинок з "кухнею Барбі" став вірусним у тіктоці: зазирніть всередину

Через інтер'єр цього житла були вражені навіть мисливці за будинками, не кажучи вже про звичайних користувачів. Відеоогляд будинку став вірусним через кухню, яку власники зробили повністю рожевою.

Кожен, хто шукає будинок, знає, як важко знайти ідеальне житло. Це майже як робота на повний робочий день. Тому багато коментаторів заздрять новому власникові чи власниці цього вірусного житла в Ланкаширі. Його вартість була всього лише 150 тисяч фунтів.

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Будинок з "кухнею Барбі"

Агенти нерухомості, які займалися продажем будинку, поділилися коротким оглядом у тіктоці. Відео зібрало понад мільйон переглядів. Найбільш обговорювана кімната – це кухня, яка оснащена рожевими шафами та полицями, а також рожевим чайником, рожевим тостером, рожевою мікрохвильовою піччю та навіть великим рожевим холодильником.

Навіть зовнішні стіни будинку наполовину рожеві, а також вхідні двері. Усі інші кімнати спокійних тонів, але також мають елементи рожевого. Наприклад, у ванній є рожевий умивальник, а в спальні – м'яке сидіння. Варто зазначити, що мовиться не про яскравий колір, а його ніжний відтінок. Можливо, саме тому кухня так усім подобається.

Рожева кухня викликала ажіотаж у тіктоці: дивіться відео

Директорка місцевого агентства з нерухомості сказала: "Це найкраще, що я бачила. Як це дивовижно. Це кухня ручної роботи. Велика увага до деталей. Цей будинок оновили до неймовірного рівня".

Користувачі тіктока пишуть: "Плачу, бо це було зроблено для мене", "Закохана в кухню", "Це був дім Барбі?".

Люди не можуть повірити, що дім продали так дешево, бо вважають його "неймовірною цінністю". Через таку шалену популярність житло вже продали.