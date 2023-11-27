Ідеї для кухні в нейтральних тонах: 5 позачасових дизайнів, які надихнуть на оновлення
Джерело:Homes & Gardens
З кожним роком з'являється все більше нових нейтральних відтінків фарб, які так і хочеться використовувати в дизайні. Ось п'ять прикладів сучасних дизайнів у спокійних тонах, які завжди будуть актуальні.
Існує дуже багато нейтральних кольорів на вибір: від елегантних, ледь відтінених білих, таких як слонова кістка чи крейда, до сіро-бежевих, ніжно-зелених, кремово-коричневих тощо. Усі вони чудово підходять для фарбування стін чи кухонних шаф.
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