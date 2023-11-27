Ідеї ​​для кухні в нейтральних тонах: 5 позачасових дизайнів, які надихнуть на оновлення

27 листопада 2023, 16:38
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Джерело:

Homes & Gardens

З кожним роком з'являється все більше нових нейтральних відтінків фарб, які так і хочеться використовувати в дизайні. Ось п'ять прикладів сучасних дизайнів у спокійних тонах, які завжди будуть актуальні.

Існує дуже багато нейтральних кольорів на вибір: від елегантних, ледь відтінених білих, таких як слонова кістка чи крейда, до сіро-бежевих, ніжно-зелених, кремово-коричневих тощо. Усі вони чудово підходять для фарбування стін чи кухонних шаф. 

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Оберіть кухонні шафи м'якого відтінку м'яти

Пофарбовані кухонні меблі у відтінок Treron від Farrow & Ball / Фото Rachel Halvorson Designs

Встановіть дерев'яний острів у повністю білій кухні

Колір світлого дерева як акцент / Фото Pluck

Додайте блиску за допомогою глянцевої панелі з плитки

Біла кухня з глянцевою задньою панеллю / Фото Neptune

Створіть класичний чорно-білий дизайн

Нейтральні відтінки не лише світлі / Фото Roundhouse

Поєднайте білий з бежевим, щоб додати тепла та затишку

Теплий бежевий завжди в тренді / Фото Andrew Steel

Автор: Марта Левицька