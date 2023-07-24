Ідеї для кухні в пастельних тонах: 5 сучасних дизайнів на різний смак
Джерело:Homes & Gardens
Дизайнери обожнюють використовувати пастельні відтінки на кухні, адже вони завжди в тренді. М'які та теплі кольори створюють відчуття затишку, що якраз потрібен на кухні.
Існує пастельна колірна гама, яка підходить для будь-якого стилю: класичного кантрі, ультрасучасного, сільського фермерського будинку тощо. Важливо лише вибрати правильний відтінок.
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"Пастельні кольори не містять чорного пігменту, тому вони світлі, грайливі та дружні. Вони можуть бути дуже заспокійливими, якщо містять багато білого пігменту", – розповідає експерт із кольорів.
Ця добірка з п'яти найкращих ідей для кухні в пастельних тонах надихне вас на оновлення.