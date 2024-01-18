Як створити дизайн кухні в сучасному фермерському стилі: ці вишукані ідеї вам сподобаються

Часто кухня є однією з найскладніших кімнат, коли справа стосується вибору стилю. Сучасні мінімалістські не надто підходять, і старовинні теж не варіант. Саме тому найкращим стилем для кухні буде сучасний фермерський, у якому поєднуються деталі нового й давнього.

Незалежно від того, чи подобаються вам барвисті палітри, чи ви віддаєте перевагу гладкій обробці й нейтральним тонам, ці стильні ідеї точно вам сподобаються. Вони поєднують у собі "найкраще з обох світів" і створюють простір, який одночасно виглядає класичним і актуальним.

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Використовуйте м'яку колірну палітру

Кухня в сучасному фермерському стилі в біло-зелених тонах / Фото Blackberry Farm Design

Колір має величезний вплив на загальний настрій і стиль кухні. Якщо ви намагаєтеся створити сучасний дизайн фермерського будинку, подумайте про використання м'яких палітр.

"Нам подобається м'який сосновий колір, який ми використали на цій кухні – він надає простору класичного, теплого відчуття, не будучи надто нав'язливим чи темним", – кажуть дизайнери.

Заспокійливі зелені тони справді популярні останні кілька років, наприклад у 2023 році з'явився тренд на шавлієвий відтінок, який актуальний досі.

Додайте латунних деталей

Сучасна фермерська кухня з латунним змішувачем / Фото Future

Важливим моментом у створенні сучасного фермерського стилю є поєднання правильних кольорів із правильною обробкою. На тлі стін і меблів м'яких кольорів варто додати кілька деталей з латуні. Так дизайнери поєднують сучасне з минулим.

Використовуйте природні матеріали

Сучасна фермерська кухня з дерев'яними кухонними шафами / Фото Marie Flanigan Interiors

Натуральні матеріали є основою естетики сучасної фермерської кухні. В інтер'єрі обов'язково мають бути дерев'яні меблі природного кольору, наприклад нижні чи верхні кухонні шафи. Стільницю можна обрати з натурального каменю, як на кухні вище.

Поставте старовинний дерев'яний стіл замість острова

Сучасна фермерська кухня зі старовинним столом / Фото Sabbe Interior Design

Сільські столи з темного дуба є синонімом фермерських кухонь. Дизайнери радять ставити їх у центрі замість острова. Це практичний і естетичний спосіб продемонструвати стиль.