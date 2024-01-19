Найкращі кухонні стільниці для приготування їжі: які матеріали справді варто обирати

Вибрати найкращу кухонну стільницю для приготування їжі не так легко, як може здатися, адже є дуже багато варіантів. Однак найкраще рішення – це обґрунтоване рішення, тому варто дослухатися до порад провідних дизайнерів та експертів.

Змінити кухонні стільниці – чудове рішення, щоб бюджетно оновити кухню без ремонту. Дизайнери запропонували кілька варіантів стільниць, які є практичними, естетично привабливими та довговічними.

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Жаростійка кухонна стільниця

Якщо зазирнути на кухні ресторанів, то можна побачити, що там завжди є стільниці з іржостійкої сталі. Шеф-кухар може легко посунути гарячу сковороду з плити на цю стільницю, і на ній не залишиться жодних пошкоджень. Іржостійка сталь – це також дуже міцний матеріал.

Проте стільниця з цього матеріалу не підходить під кожен інтер'єр, адже здається "надто промисловою". У такому випадку можна обрати мідну чи латунну стільниці. Подібно до іржостійкої сталі, ці поверхні мають антимікробні властивості, але за ними трохи важко доглядати.

Ще одним і дуже популярним вибором є гранітна стільниця, яка витримає майже все, що ви на неї кинете. Однак цей матеріал потребуватиме повторної герметизації приблизно кожні десять років.

Міцна кухонна стільниця

Який найміцніший матеріал для кухонної стільниці? На це звання точно заслуговує іржостійка сталь, але є ще кілька варіантів.

Дизайнери кажуть, що гарним варіантом буде штучний кварц як дешевша альтернатива мармуру. "Він стійкий до плям і високих температур, тому є чудовим варіантом для місць з інтенсивним рухом людей. І це варіант, який не потребує особливого догляду", – розповіли фахівці.

Бетонні стільниці на кухні в сучасному стилі / Фото Future

Якщо ви хочете встановити кухонні стільниці, що будуть стійкі до подряпин, то чудовим варіантом будуть бетонні. Вони чудово підходять для дизайну кухонь в сучасному стилі, як на фото вище.