Купили квартиру з боргами: що робити далі

Купуючи вторинне житло в Україні, іноді трапляється так, що покупцям дістаються квартири з комунальними боргами. Однак новий власник дізнається про це вже після угоди.

Хто повинен оплачувати борги, і як правильно діяти у подібній ситуації, розповідає dom.ria.

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Чому існує ймовірність купівлі житла з комунальними боргами

При здійсненні угоди купівлі-продажу наявність довідки про відсутність комунальної заборгованості не є обов'язковою. Борги також не є перешкодою для продажу житла.

Відповідно до закону "Про виконавче провадження" арешт на житло можливий у разі перевищення заборгованості на суму в 20 мінімальних заробітних плат (у 2021 році це 120 тисяч гривень). Це працює у тому випадку, що квартира є єдиною нерухомістю боржника, якщо є інше житло – арешт може бути накладено і при меншій заборгованості. Однак поки є борги, а арешту немає, власник може робити з квартирою все, що захоче.

Що робити, якщо купили квартиру з боргами

Якщо в договорі є умова про те, що зобов'язання по квартирі переходять до нового власника, йому доведеться погасити борги. Найчастіше, такий пункт зустрічається, якщо сторони спочатку обговорили погашення боргів ексвласника новим хазяїном. Однак у будь-якому випадку, договір необхідно уважно вивчити перед підписанням, щоб не було неприємних сюрпризів.

Перед підписанням договору, уважно вивчіть документи / Фото depo

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Якщо в договорі немає пункту про перехід боргів новому господареві, слід звернутися до колишнього власника і попросити погасити заборгованість. У разі відмови – питання доведеться вирішувати через суд. У такій ситуації – закон на боці нового власника, а всі зобов'язання щодо оплати комунальних послуг залишаються за колишнім господарем. Вимагати від нового власника оплатити борги або ж заарештувати квартиру в такому випадку не можуть.

Якщо ж комунальні підприємства подадуть до суду на існуючого власника, доведеться звернутися із зустрічним позовом з вимогою виключити заборгованість попередніх власників по особовому рахунку. Найчастіше подібні позови задовольняються і питання вирішується з колишнім господарем.

Для того щоб убезпечити себе при купівлі квартири, необхідно максимально уважно складати договір купівлі-продажу: в ньому не має бути пункту про перехід боргів до покупця.