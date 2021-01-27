Рієлтор – людина, яка виступає посередником між покупцем і власником на ринку нерухомості.

Джерело: dom.ria

В яких випадках потрібен рієлтор і скільки потрібно заплатити за його послуги в Україні, розповідає dom.ria.

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Комісія за інформаційні та консультативні послуги рієлтора оплачується один раз. Ці витрати можуть лягати як на покупця, так і на продавця (за домовленістю), а іноді діляться навпіл.

Скільки коштують послуги рієлтора в Україні

На сьогоднішній день вартість послуг рієлтора не регулюється законодавчо. Тому найчастіше вона залежить від ситуації на ринку нерухомості в цілому і в конкретному місті, від класу і типу житла, від формату роботи та ін. моментів.

В Україні вартість послуг рієлторів становить від 2 до 5% від суми угоди купівлі-продажу. Якщо мова йде про елітне житло, відсоток може бути нижчим. У Києві та інших великих містах встановлено ставку 3-5% від суми угоди.

Іноді зустрічаються ситуації, коли агент називає певну плату за послуги, яка не залежить від суми угоди.

Знайти житло на вторинному ринку без ріеєлтора дуже складно​ / Фото minfin

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Хто оплачує послуги рієлтора

Найбільш часто комісія агента з нерухомості оплачується покупцем. Бувають випадки, коли комісія ділиться навпіл між учасниками угоди. Продавець може брати на себе ці витрати, якщо підписаний ексклюзивний договір на продаж житла.

Знайти житло на вторинному ринку від власника в Україні досить складно. У такому випадку доводиться користуватися послугами є. Квартиру на первинному ринку від забудовника можна придбати без комісії.

Квартиру в новобудові можна купити без рієлтора​ / Фото riel