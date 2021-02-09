Приобретая вторичное жилье в Украине, иногда случается так, что покупателям достаются квартиры с коммунальными долгами. Однако новый владелец узнает об этом уже после сделки.

Кто должен оплачивать долги, и как правильно действовать в подобной ситуации, рассказывает dom.ria.

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Почему существует вероятность покупки жилья с коммунальными долгами

При совершении сделки купли-продажи наличие справки об отсутствии коммунальной задолженности не является обязательным. Долги также не являются препятствием для продажи жилья.

Согласно закону "Об исполнительном производстве" арест на жилье возможен в случае превышения задолженности на сумму в 20 минимальных заработных плат (в 2021 году это 120 тысяч гривен). Это работает в том случае, что квартира является единственной недвижимостью должника, если есть другое жилье – арест может быть наложен и при меньшей задолженности. Однако пока есть долги, а ареста нет, собственник может делать с квартирой все, что захочет.

Что делать, если купили квартиру с долгами

Если в договоре есть условие о том, что обязательства по квартире переходят к новому собственнику, ему придется погасить долги. Чаще всего, такой пункт встречается, если стороны изначально обсудили погашение долгов экс-собственника новым владельцем. Однако в любом случае, договор необходимо внимательно изучить перед подписанием, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Перед подписанием договора, внимательно изучите документы / Фото depo

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Если в договоре нет пункта о переходе долгов новому хозяину, следует обратиться к бывшему собственнику и попросить погасить задолженность. В случае отказа – вопрос придется решать через суд. В такой ситуации – закон на стороне нового владельца, а все обязательства по оплате коммунальных услуг остаются за прежним хозяином. Требовать от нового владельца оплатить долги или же арестовать квартиру в таком случае не могут.

Если же коммунальные компании подадут в суд на существующего собственника, придется обратиться со встречным иском с требованием исключить задолженность предыдущих владельцев по лицевому счету. Чаще всего, подобные иски удовлетворяются и вопрос решается с бывшим хозяином.

Для того чтобы обезопасить себя при покупке квартиры, необходимо максимально внимательно составлять договор купли-продажи: в нем не должно быть пункта о переходе долгов к покупателю.