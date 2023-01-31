У Києві продають чотириповерховий будинок з кінозалом та SPA-зоною: особливості та ціна
Джерело:Obozrevatel
У Києві продають чотириповерховий елітний будинок. Згідно із планом, тут спроєктовано 8 кімнат, зокрема, більярдна, кінотеатр, басейн і SPA-зона. Приміщення прикрашені статуями та позолотою.
До того ж в оголошенні вказано, що окрім головної будівлі покупець отримує додатковий гостьовий будинок. Скільки доведеться заплатити за таке житло – розповідаємо далі.
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Особливості та вартість будинку
Основний будинок площею 867 квадратних метрів разом із гостьовою спорудою на 270 "квадратів" продають за 4,5 мільйона доларів (близько 170 мільйонів гривень).
Фасад будинку / Фото Blagovist
При цьому наголошується, що домоволодіння розташоване на земельній ділянці в 0,45 гектара. Як йдеться в оголошенні, житловий будинок розташований у безпосередній близькості від головних транспортних магістралей центру столиці.
Озеленена прибудинкова територія / Фото Blagovist
Будинок має 4 поверхи, усього у будинку 8 житлових кімнат. На 1 поверсі розміщено:
- вітальня;
- їдальня;
- кухня;
- 2 санвузли.
На другому поверсі передбачено 5 спалень. Кожна із них має індивідуальний санвузол.
Головні особливості будинку / Фото Blagovist
Серед інших переваг будинку – басейн із SPA-зоною. А на мансардному поверсі передбачено більярдну, кабінет та домашній кінозал.