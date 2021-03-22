Мати власну квартиру та проживати у ній значно комфортніше та приємніше, аніж орендувати чуже житло. Однак не всі готові брати кредит на квартиру через невпевненість у завтрашньому дні або ж неготовність внести початковий внесок.

Оренда житла має безліч недоліків, тому врешті-решт багато хто наважується на позику у банку. Для того щоб зробити правильний вибір, варто вивчити нюанси обох варіантів, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Оренда житла: переваги та недоліки

До основних плюсів оренди відносять:

мобільність;

зручність;

мінімальна відповідальність;

відсутність серйозних фінансових ризиків;

доступність.

Орендарі мають змогу винайняти квартиру біля місця роботи чи навчання. Це дозволяє зекономити купу часу та грошей на поїздках. Також у будь-який момент є можливість змінити квартиру на іншу з вигіднішими умовами чи нижчою орендною платою. У разі зменшення доходів, людина просто залишає орендоване житло, не маючи боргів.

До суттєвих мінусів оренди варто віднести високу плату, а також її регулярне підвищення. Крім того, власник може виселити квартиронаймача або ж змінити умови його проживання. А головний недолік у тому, що оренда пригнічує багатьох людей відсутністю перспектив.

Оренда житла має як переваги, так і недоліки / Фото riel

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Житло в кредит: плюси та мінуси

На відміну від оренди, кредит дає можливість придбати власне помешкання, отримати реєстрацію місця проживання та вільно розпоряджатися своїм майном – народжувати дітей, заводити домашніх тварин, робити перепланування і т.д. – тобто все те, що зазвичай забороняє орендодавець. Кредит на квартиру – це можливість реалізувати мрію і жити у себе вдома, а не сплачувати щомісяця орендну плату. Крім того, людина робить вдале капіталовкладення в об'єкт нерухомості.

Найбільшим недоліком кредиту на квартиру вважається його дорожнеча. Адже, крім вартості житла, позичальник сплачує банку додаткові суми (відсоткову ставку, комісію, страховки), що збільшує розмір позики практично вдвічі. Договори здебільшого укладаються на 5-20 років, відповідно, позичальник має реально оцінити свої доходи та можливості.

Для купівлі житла можна взяти споживчий кредит або іпотеку. Умови споживчої позики на перший погляд менш вигідні. Її дають під великі відсотки та на короткий термін. Однак після оформлення споживчої позики інвестор не передає квартиру банку в заставу. Іпотека надається на більш привабливих умовах, але за умови передачі в заставу житла,

– наголосили у РІЕЛ.

Роблячи вибір між кредитом та іпотекою, потрібно врахувати стабільність доходів. Якщо є можливість внести 70-80% початкового внеску – щомісячні платежі не будуть обтяжливими. Однак, якщо заробіток нестабільний, вигідніше взяти споживчий кредит. Цей варіант підійде тим, хто очікує надходження значної суми найближчим часом.

Кредит на квартиру дає можливість платити за своє, а не чуже житло / Фото riel

Об'єктивна оцінка витрат для оренди та кредиту

Кожна людина, до того як взяти кредит на купівлю квартири, має детально прорахувати очікувані витрати та порівняти їх із фінансовими втратами за умови оренди.

Наприклад, людина збирається придбати житло площею 40 квадратних метрів за 600 тисяч гривень. Оскільки початковий внесок становить 25%, треба одразу заплатити 150 тисяч гривень. Припустимо, що інвестор має цю суму. Він може заплатити її як перший внесок або покласти на депозит. Візьмемо для прикладу період 5 років,

– зазначили у РІЕЛ.

Ухвалене рішення на користь кредиту . Банк надає 450 тисяч гривень. Додатково позичальникові доведеться платити відсоткову ставку (17-21%), комісію (1,5-3%) і 2 страховки (1%). Загальна сума річної ставки буде у коридорі приблизно 17-30%, залежно від того, де взяти кредит на покупку житла. Крім того, додатково до вказаної ставки позичальник заплатить одноразово державне мито і внесок до Пенсійного фонду (по 1%). Оскільки відсотки нараховуватимуться лише на залишок суми, загалом за 5 років позичальник має сплатити близько 751,5 тисяч гривень. За місяць у середньому це буде 12,5 тисяч гривень.

. Банк надає 450 тисяч гривень. Додатково позичальникові доведеться платити відсоткову ставку (17-21%), комісію (1,5-3%) і 2 страховки (1%). Загальна сума річної ставки буде у коридорі приблизно 17-30%, залежно від того, де взяти кредит на покупку житла. Крім того, додатково до вказаної ставки позичальник заплатить одноразово державне мито і внесок до Пенсійного фонду (по 1%). Оскільки відсотки нараховуватимуться лише на залишок суми, загалом за 5 років позичальник має сплатити близько 751,5 тисяч гривень. За місяць у середньому це буде 12,5 тисяч гривень. Ухвалене рішення на користь оренди. Наявну суму позичальник кладе на депозитний рахунок. У середньому вартість оренди у Києві – 10 тисяч гривень (із комунальними платежами). Це означає, що за 5 років орендар сплатить 600 тисяч гривень. За цей період сума на депозитному рахунку збільшиться до 328,85 тисяч гривень (за умови ставки 17% у національній валюті). Звичайно, цієї суми не вистачить на купівлю квартири. Крім того, потрібно врахувати ризики – можливість банкрутства банку та коливання валютної ставки в менший бік.

Хоч кредитування пов'язане з великими витратами, воно є більш надійним і зручним способом купівлі житла. Оплачуючи посильну за розміром суму, орендар живе в чужій квартирі, а через 5 років опиняється у значно кращій ситуації. Саме з цієї причини багато орендарів усе ж таки наважуються взяти житло в кредит,

– резюмували у РІЕЛ.

Обираючи між кредитом та орендою, врахуйте всі за і проти / Фото riel