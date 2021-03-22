Иметь собственную квартиру и проживать в ней гораздо комфортнее и приятнее, чем арендовать чужое жилье. Однако не все готовы брать кредит на квартиру из-за неуверенности в завтрашнем дне или неготовности внести первоначальный взнос.

Аренда жилья имеет множество недостатков, поэтому в конце концов многие решается на заем в банке. Для того чтобы сделать правильный выбор, стоит изучить нюансы обоих вариантов, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Аренда жилья: преимущества и недостатки

К основным плюсам аренды относят:

мобильность;

удобство;

минимальную ответственность;

отсутствие серьезных финансовых рисков;

доступность.

Арендаторы могут снять квартиру возле места работы или учебы. Это позволяет сэкономить кучу времени и денег на поездках. Также в любой момент есть возможность сменить квартиру на другую с более выгодными условиями или арендной платой ниже. В случае уменьшения доходов, человек просто оставляет съемное жилье, не имея долгов.

К существенным минусам аренды следует отнести высокую плату, а также ее регулярное повышение. Кроме того, владелец может выселить квартиросъемщика или изменить условия его проживания. А главный недостаток в том, что аренда подавляет многих людей отсутствием перспектив.

Аренда жилья имеет как преимущества, так и недостатки / Фото riel

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Жилье в кредит: плюсы и минусы

В отличие от аренды, кредит дает возможность приобрести собственное жилье, получить регистрацию места жительства и свободно распоряжаться своим имуществом – рожать детей, заводить домашних животных, делать перепланировку и т.д. – то есть все то, что обычно запрещает арендодатель. Кредит на квартиру – это возможность реализовать мечту и жить у себя дома, а не платить ежемесячно арендную плату. Кроме того, человек делает удачное капиталовложение в объект недвижимости.

Самым большим недостатком кредита на квартиру считается его дороговизна. Ведь кроме стоимости жилья, заемщик уплачивает банку дополнительные суммы (процентная ставка, комиссии, страховки), что увеличивает размер займа практически вдвое. Договоры основном заключаются на 5-20 лет, соответственно, заемщик должен реально оценить свои доходы и возможности.

Для покупки жилья можно взять потребительский кредит или ипотеку. Условия потребительской ссуды на первый взгляд менее выгодны. Ее дают под большие проценты и на короткий срок. Однако после оформления потребительского займа инвестор не передает квартиру банку в залог. Ипотека предоставляется на более привлекательных условиях, но при условии передачи в залог жилья,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Делая выбор между кредитом и ипотекой, нужно учесть стабильность доходов. Если есть возможность внести 70-80% первоначального взноса – ежемесячные платежи не будут обременительными. Однако, если заработок нестабильный, выгоднее взять потребительский кредит. Этот вариант подойдет тем, кто ожидает поступления значительной суммы в ближайшее время.

Кредит на квартиру дает возможность платить за свое, а не чужое жилье / Фото riel

Объективная оценка расходов для аренды и кредита

Каждый человек, прежде чем взять кредит на покупку квартиры, должен детально просчитать ожидаемые расходы и сравнить их с финансовыми потерями при аренде.

Например, человек собирается приобрести жилье площадью 40 квадратных метров за 600 тысяч гривен. Поскольку первоначальный взнос составляет 25%, надо сразу заплатить 150 тысяч гривен. Предположим, что инвестор имеет эту сумму. Он может заплатить ее в качестве первого взноса или положить на депозит. Возьмем для примера период 5 лет,

– отметили в РИЕЛ.

Принято решение в пользу кредита. Банк предоставляет 450 тысяч гривен. Дополнительно заемщику придется платить процентную ставку (17-21%), комиссию (1,5-3%) и 2 страховки (1%). Общая сумма годовой ставки будет в коридоре примерно 17-30%, в зависимости от того, где взять кредит на покупку жилья. Кроме того, дополнительно к указанной ставке заемщик заплатит однократно государственную пошлину и взнос в Пенсионный фонд (по 1%). Поскольку проценты будут начисляться только на остаток суммы, в среднем за 5 лет заемщик должен уплатить около 751,5 тысяч гривен. За месяц в среднем это будет 12,5 гривен.

Банк предоставляет 450 тысяч гривен. Дополнительно заемщику придется платить процентную ставку (17-21%), комиссию (1,5-3%) и 2 страховки (1%). Общая сумма годовой ставки будет в коридоре примерно 17-30%, в зависимости от того, где взять кредит на покупку жилья. Кроме того, дополнительно к указанной ставке заемщик заплатит однократно государственную пошлину и взнос в Пенсионный фонд (по 1%). Поскольку проценты будут начисляться только на остаток суммы, в среднем за 5 лет заемщик должен уплатить около 751,5 тысяч гривен. За месяц в среднем это будет 12,5 гривен. Принято решение в пользу аренды. Имеющуюся сумму заемщик кладет на депозитный счет. В среднем стоимость аренды в Киеве – 10 тысяч гривен (с коммунальными платежами). Это означает, что за 5 лет арендатор заплатит 600 тысяч гривен. За этот период на депозитном счете увеличится до 328,85 тысяч гривен (при условии ставки 17% в национальной валюте). Конечно, этой суммы не хватит на покупку квартиры. Кроме того, нужно учесть риски – возможность банкротства банка и колебания валютной ставки в меньшую сторону.

Хотя кредитования связано с большими затратами, оно является более надежным и удобным способом покупки жилья. Оплачивая посильную по размеру сумму, арендатор живет в чужой квартире, а через 5 лет оказывается в значительно лучшей ситуации. Именно по этой причине многие арендаторы все же решаются взять жилье в кредит,

– резюмировали в РИЕЛ.

Выбирая между кредитом и арендой, учтите все за и против​ / Фото riel