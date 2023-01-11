Дизайнерський ремонт і позолота: який вигляд мають найдорожчі квартири Львова

За рік житло у Львові відчутно подорожчало, а кількість угод на місцевому ринку нерухомості суттєво просіла. Попри це тут досі представлено безліч пропозицій від власників квартир.

Згідно із даними порталу m2bomber, середня вартість квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 1 214 доларів. Однак на сервісах з пошуку житла можна знайти варіанти, "квадрат" у яких коштує значно більше.

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Що пропонують власники найдорожчих у Львові квартир, які особливості у таких помешканнях, а також що із додаткових зручностей отримають майбутні мешканці – далі.

Пентхаус за 950 тисяч доларів

Станом на 11 січня на порталі DOM.RIA представлено 3 346 пропозицій. Найдорожчою із них є шестикімнатний пентхаус на вулиці Червоній. Його вартість становить 950 тисяч доларів. Загальна площа житла – 450 метрів квадратних. Житлова площа становить 115,6 метра, ще 34,8 "квадратів" займає кухня.

Пентхаус із власною терасою / Фото DOM.RIA

Зазначається, що будинок побудований у 2011 – 2015 роках. У квартирі є індивідуальне опалення. Разом з квартирою у ціну входить 3 гаражі та власна тераса.

Дворівнева квартира за 550 тисяч доларів

Поруч із торговельно-розважальним комплексом Forum можна придбати трикімнатну квартиру площею 193 метри квадратних.

Трикімнатна квартира на вулиці Цеховій / Фото DOM.RIA

Житло продається з дизайнерськими меблями та технікою. Окрім іншого тут облаштована пральня та два санвузли на першому та мансардному поверхах. У квартирі встановлена система кондиціонування та вентиляції, датчики диму, система охоронної сигналізації. Також є вихід на терасу. Дворівневе помешкання за 550 тисяч доларів На вулиці Липова Алеся продають чотирикімнатну квартиру за 550 тисяч доларів. Загальна площа житла становить 220 метрів квадратних. Житло у Галицькому районі Львова за 550 тисяч доларів / Фото DOM.RIA Сам будинок побудований у 2021 році. Усього тут передбачено 10 поверхів, на останніх облаштовані дворівневі апартаменти. Семикімнатна квартира за 530 тисяч доларів Семикімнатна квартира в австрійському будинку на вулиці Турецькій пропонує покупцям 323 метрів квадратних житлової площі та власний підвал на 20 "квадратів". Дворівневе житло за 530 тисяч доларів / Фото DOM.RIA Перший рівень квартири складається з просторої вітальні, ізольованої кімнати, кабінету, кухні, коридору, санвузла та сходів на другий рівень. Також тут є два балкони з краєвидом на парк. Другий рівень складається з просторої спальні з гардеробною, двох санвузлів та кількох ізольованих кімнат. У квартирі передбачане індивідуальне опалення, підігрів підлоги, індивідуальна система фільтрації води, а також система охорони.

Квартира з позолоченими елементами за 385 тисяч доларів

На вулиці Коцюбинського продають трикімнатну квартиру за ціною 385 тисяч доларів. Загальна площа житла становить 94,9 метра квадратних, з них 13,6 – площа кухні.

Житло із дизайнерським ремонтом за 385 тисяч гривень / Фото DOM.RIA

Зазначається, що у квартирі зроблений дизайнерський ремонт з використанням позолоти. Люстри у квартирі виконані під індивідуальне замовлення в Італії та оздоблені камінням Swarovski.