Від 2015 року до початку повномасштабного вторгнення попит на ринку нерухомості постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у 2023 році цифри майже зрівнялися.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Українці купують частіше землю, аніж житло

Від початку повномасштабної війни люди почали більше вкладати грошей саме в землю. Торік земельних ділянок придбали в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

Статистика про купівлю нерухомості / Дані Опендатабот

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році – 325 тисяч,

– мовиться в повідомленні.

Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає. У 2022-му українці купили лише 100 тисяч будинків та квартир.

Що стосується іпотеки, то минулого року українці придбали 10 775 квартир та будинків, а на придбання землі уклали 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Цікаво, що понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через "єОселю" – 5 855.

У яких областях найвищі ціни на квартири в Україні

Перше місце серед областей посідає Закарпатська область, де квадратний метр у новобудовах коштує 43 764 гривні. На другому місці – Дніпропетровська із середньою вартістю 40 739 гривень за квадрат.

А третє місце займає Львівщина, де ціна за квадратний метр приблизно така сама, як на Дніпровщині, – 40 526 гривень.

До слова, протягом першого місяця 2024 року найбільше ціни зросли в Кіровоградській та Одеській областях – від +5 до +5,3%.