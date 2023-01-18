Розтермінування та квартири з ремонтами: що пропонують забудовники, аби втриматися на плаву
Джерело:The Page
Забудовники розуміють, що люди зараз не можуть ухвалювати рішення про купівлю квартири через непрогнозованість бойових дій. Аби простимулювати угоди, більшість із них намагається запропонувати вигідні умови придбання житла.
Як зазначив у новому інтерв'ю маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський знижки зараз – не варіант, адже, навіть продавши квартиру за половину ціни, економіка не зійдеться і завершити будівництво не вдасться. Тому будівельним компанія доводиться шукати альтернативні способи, щоб зацікавити покупців об'єктом.
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Що пропонують забудовники
Насамперед забудовники пропонують лояльні умови розтермінування виплат.
Такого ніколи не було в історії України, коли ти можеш брати розтермінування на готове або майже готове житло. Ти навіть заїжджаєш, робиш ремонт і наступні 2 – 3 роки можеш сплачувати за житло,
– розповідає Денис Суділковський.
За його словами, є пропозиції з фіксацією ціни в гривні, є фіксація в доларах, але без подальшого здорожчання. Також забудовники пропонують схеми згідно з якими покупець може внести 30% на першому етапі, 40% – поки триває будівництво і ще 30% уже після отримання ключів.
Навіть бачив варіант у Київській області, коли ти віддаєш свою стару машину як перший внесок. Решту клієнт сплачує на стадії будівництва,
– наголошує маркетинг-директор ЛУН.
Другий підхід, що набуває популярності: забудовники починають пропонувати квартири з ремонтом. Так, покупці одразу заселяються у новопридбане помешкання.
Треба розуміти межі ремонту: у вас будуть стіни, каналізація, вода, електрика та підлога. Цього достатньо, щоб далі продовжувати ремонт своєї мрії,
– підкреслює Суділковський.
Такі компроміси допомагають українським забудовникам втриматися на плаву. З 24 лютого 2022 року немає жодного зафіксованого випадку збанкрутування.
Навіть у Харкові влітку зводили будинки. Не надто масштабно (зараз там будують 19 житлових комплексів проти 74 до війни), але будинки вводять в експлуатацію,
– додає експерт.
Загалом західні регіони відновили приблизно 90% будівництв, у Києві та області цей відсоток теж вищий за половину, приблизно 60% будмайданчиків працюють в Одесі.