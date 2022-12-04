На вторинному ринку квартир у більшості регіонів ціни зростають порівняно з показниками весни та літа. Найбільше – на заході як відповідь на попит, що створили переселенці.

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Через стагнацію ринку нерухомості Одеси, Харкова, Дніпра загалом по Україні ціни на житло знизилися. З листопада 2021 року медіанна вартість квадратного метра на вторинному ринку в Україні у доларовому обчисленні просіла на 3,6%.

Водночас у Києві ціни зросли на 3,1%, у Львові — на 6%. У Дніпрі та Одесі ціни на вторинному ринку знизилися на 1,2% та 4,1% відповідно, розповідає керівник консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

Ціни на квартири на вторинному ринку України

Враховуючи зростання попиту на 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири, ціни за рік на них зросли помірно. Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській (+38%), Івано-Франківській (+23%) та Львівській (+19%) областях. Найдорожчий квадратний метр 1-кімнатної квартири у Києві (1776,69 долара), Львівській (1239,96 долара), Закарпатській (1037,96 долара), Київській (935,54 долара) та Вінницькій (940,95 долара) областях. Найнижчі середні ціни пропонує Кіровоградська (550,96 долара) та Сумській (553,79 долара) областях.

Середні ціни на 1-кімнатні квартири у жовтні 2022-го порівняно із жовтнем 2021-го (доларів за квадратний метр)

Закарпатська 1037,96 (38%),

1037,96 (38%), Івано-Франківська 682,65 (+23%),

682,65 (+23%), Львівська 1239,96 (+19%),

1239,96 (+19%), Тернопільська 776,16 (+15%),

776,16 (+15%), Житомирська 763,89 (+12%),

763,89 (+12%), Хмельницька 745,18 (+11%),

745,18 (+11%), Рівненська 847,53 (+10%),

847,53 (+10%), Вінницька 940,95 (+9%),

940,95 (+9%), Київ 1776,69 (-4%),

1776,69 (-4%), Київська 935,54 (-7%).

Середні ціни на 2-кімнатні квартири у жовтні 2022-го порівняно із жовтнем 2021-го (доларів за квадратний метр)

Закарпатська 997,72 (+37%),

997,72 (+37%), Львівська 1163,96 (+24%),

1163,96 (+24%), Івано-Франківська 658,48 (+21%),

658,48 (+21%), Тернопільська 735,45 (+14%),

735,45 (+14%), Хмельницька 682,9 (+11%),

682,9 (+11%), Рівненська 784,2 (+10%),

784,2 (+10%), Вінницька 866 (+10%),

866 (+10%), Житомирська 663,27 (+2%),

663,27 (+2%), Київ 1900,14 (коливання менш як 1%),

1900,14 (коливання менш як 1%), Київська 856,05 (-6%).

Середні ціни на 3-кімнатні квартири у жовтні 2022-го порівняно із жовтнем 2021-го (доларів за квадратний метр)