Які сюрпризи приховує вторинне житло: 4 нюанси, про які потрібно знати

Купуючи квартиру на вторинному ринку, необхідно зважити всі за і проти, щоб незабаром не пошкодувати про покупку.

Які нюанси можуть виникнути з квартирою на вторинному ринку – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Особливості квартир на вторинному ринку

Газ

У будинках сталінської споруди найчастіше є газовий стояк, який не можна перекривати. Це пов'язано з тим, що до нього повинен бути доступ працівникам газової служби. За словами дизайнерки інтер'єру, здебільшого газовий стояк знаходиться в середині кухні. Для того щоб його заховати, використовується фальшфартук. Він на 10 см візуально збільшує кухню, проте дозволяє заховати труби.

Опалення

Якщо батареї не змінювалися і ремонт робиться в холодний сезон, то варто бути готовим до такої проблеми як "людський фактор". Керуючий компанією опалення може затягувати момент перекриття гарячої води і виклик сантехніка. Однак якщо у вас стоять вентелі, то такої проблеми не виникне,

– пояснила Анна Пашковська.

При цьому вона підкреслила, що у старих квартирах ремонт краще робити в літній час.

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Старі комунікації

У старих будинках є чавунні стояки, залізні труби та інші нюанси. Дизайнерка інтер'єру рекомендує відразу ж міняти комунікації, щоб уникнути протікання. Однак потрібно враховувати, що навіть якщо ви замінили комунікації у своїй квартирі, це не виключає можливість затоплення зверху. За словами Анни Пашковської, у такому випадку краще зробити натяжні стелі.

Ціна

Ремонт у вторинному житлі завжди виходить дорожчим. Йдеться про такі прості речі як наявність (а у нашому випадку – відсутність) вантажного ліфта. Вам необхідно зрозуміти, що всі будматеріали, сміття і т.д. робочим доведеться заносити вручну, тому вартість ремонту автоматично зростає,

– роз'яснила Анна Пашковська.

Тому, купуючи квартиру на вторинному ринку, потрібно враховувати, що всі ці маніпуляції і роботи вимагатимуть чималих додаткових витрат.