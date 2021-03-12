Приобретая квартиру на вторичном рынке, необходимо взвесить все за и против, чтобы вскоре не пожалеть о покупке.

Какие нюансы могут возникнуть с квартирой на вторичке – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Особенности квартир на вторичном рынке

Газ

В домах сталинской постройки чаще всего есть газовый стояк, который нельзя перекрывать. Это связано с тем, что к нему должен быть доступ работникам газовой службы. По словам дизайнера интерьера, как правило, газовый стояк находится в середине кухни. Для того чтобы его спрятать, используется фальшфартук. Он на 10 см визуально увеличивает кухню, однако позволяет спрятать трубы.

Отопление

Если батареи не менялись и ремонт делается в холодный сезон, то стоит быть готовым к такой проблеме как "человеческий фактор". Управляющий компанией отопления может затягивать момент перекрытия горячей воды и вызов сантехника. Однако если у вас стоят вентели, то такой проблемы не возникнет,

– пояснила Анна Пашковская.

При этом она подчеркнула, что в старых квартирах ремонт лучше делать в летнее время.

Вторичное жилье имеет свои сюрпризы / Фото hata

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Старые коммуникации

В старых домах есть чугунные стояки, железные трубы и прочие нюансы. Дизайнер интерьера рекомендует сразу же менять коммуникации, чтобы избежать протечки. Однако нужно учитывать, что даже если вы поменяли коммуникации в своей квартире, это не исключает возможность затопления сверху. По словам Анны Пашковской, в таком случае лучше сделать натяжные потолки.

Цена

Ремонт во вторичном жилье всегда выходит дороже. Речь идет о таких простых вещах как наличие (а в нашем случае – отсутствие) грузового лифта. Вам необходимо понять, что все стройматериалы, мусор и т.д. рабочим придется заносить вручную, поэтому стоимость ремонта автоматически возрастает,

– разъяснила Анна Пашковская.

Поэтому, приобретая квартиру на вторичном рынке, нужно учитывать, что все эти манипуляции и работы потребуют немалых дополнительных трат.