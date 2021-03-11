Вибір кольору для стін у квартирі і будинку – процес не легкий, адже важливо вибрати правильні відтінки, які будуть добре виглядати при будь-якому освітленні.

Як правильно підібрати кольори для будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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Хто хоч раз ув житті вибирав відтінок стін і нервував у процесі? Якщо ви губитеся при вигляді тисячі кольорів на віялі – без паніки, навіть досвідчений дизайнер щоразу переживає,

– зазначила Хомяк.

Як правильно підібрати кольори

1. Денне світло

За словами дизайнерки інтер'єру, відтінки слід підбирати тільки при денному світлі. Відтінок по віялу можна підібрати у квартирі біля вікна.

2. Номери кольорів і відтінків

Не забувайте записувати в блокнот:

кожне приміщення;

які кольори їм потрібні (білий, сірий, тло, акцент);

запишіть номери відтінків, які вам підходять.

Важливо: у вас перед очима повинна бути візуалізація майбутнього інтер'єру. Це дозволить дотримуватися концепції.

3. Стікери

Номери відтінків на віялі дуже швидко втрачаються. Ви підібрали відтінок на одному зразку, перейшли на інший, а перший вже пропав з поля зору. Чим більше віяло – тим складніше з пошуком відтінків, вони все здаються однаковими і який сенс вибирати. Користуйтеся стікерами – приклейте стікер на відтінок, і підписуйте його. Наприклад, спальня / фон або спальня / акцент. В кінці ви зможете порівняти всі відтінки і переконатися, що підібрали те, що потрібно,

– пояснила Ольга Хомяк.

Відтінки будуть виглядати по-різному в залежності від освітлення / Фото design-interior

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Світлий беж або темний беж? Який вибрати? Якщо у вас є сумніви – завжди пробуйте обидва варіанти. Також враховуйте, що світло у квартирі може бути одним, а в салоні – іншим. Це вплине на відтінок. За словами дизайнерки інтер'єру, щоб "максимально близько потрапити в тон – краще вибирати відтінки з різних груп".

4. Як робити викраси

Викраси необхідно робити на стінах або зразках. Тільки після цього обирайте той, який більше підходить під вашу концепцію.

Відтінки потрібно вибирати після викрасsd на зразках / Фото mdom36