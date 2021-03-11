Вибираючи квартиру у новому будинку, особливу увагу потрібно приділити вікнам. Від їх розташування залежить не тільки комфорт, але і здоров'я.

Які особливості, переваги та недоліки у вікон з видом на захід, південь, північ і схід – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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При виборі квартири дуже важливо звернути увагу на розташування вікон у будинку. Від цього залежить освітлення і рівномірний розподіл тепла у кімнатах. А це в свою чергу впливає на ваш настрій, працездатність, відчуття затишку і навіть здоров'я,

– зазначила Пашковська.

Вона пояснила, що найчастіше люди вважають, що "вікна на північ – погано, вікна на південь – добре", проте не все так просто.

Особливості розташування вікон

Схід

За словами дизайнерки інтер'єру, цей варіант вважається найсприятливішою стороною. Пояснюється це дуже просто – на сході сходить сонце. Тому східні вікна – відмінне рішення для кухні і вітальні.

Південь

Кімнати з видом на південь – світлі і теплі у будь-яку пору року. Тут можна вирощувати зелені рослини, які люблять сонячне світло. Але є і мінус – влітку у таких приміщеннях буває душно і спекотно, тому краще всього передбачити кондиціонер. Не рекомендується в південних кімнатах розміщувати кухню.

Від розташування вікон залежить комфорт і затишок / Фото dzenokna

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Північ

Незаперечний плюс північної сторони – прохолода і тінь у спекотні літні дні. Саме тому ця сторона світла ідеально підходить для кухні, оскільки приміщення нагрівається через готування. З недоліком тепла і світла взимку впораються лампи, обігрівачі та теплоізоляція,

– розповіла дизайнерка інтер'єру.

Вибираючи розташування вікон, враховуйте свій ритм життя / Фото oknoportal

Захід

Західні вікна – прекрасний варіант для тих, хто є "совою". Спальня у такій кімнаті дозволить добре висипатися вранці, адже сонце з'являється з полудня і до заходу. Також це рішення підійде для кабінету.

Підводячи підсумок, можу сказати, що розташування житлових зон щодо сторін світла має збігатися з вашим ритмом життя!

– резюмувала Анна Пашковська.