Як змінилися ціни на купівлю квартир на Закарпатті: дані за останній рік

Як на первинному, так і на вторинному ринку вартість різного типу квартир значно змінилася. Якщо порівнювати жовтень 2022 року та цьогоріч, то ціни здебільшого зросли.

З початку повномасштабного вторгнення Закарпаття вважалося однією з найдорожчих областей, якщо аналізувати ціни на житло. Попит на квартири там у кілька разів перевищував пропозицію. Зараз ситуація вже не така ажіотажна, проте ціни за останній рік однаково зросли. Аналітики DIM.RIA проаналізували первинний та вторинний ринок та поділилися результатами, передає 24 Канал.

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Зміни в середній вартості житла на Закарпатті протягом року

З жовтня 2022 року і до жовтня цього року середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла на 10,3%. Зараз "квадрат" коштує близько 42 тисяч гривень. Якщо подивитися на аналіз вартості таунхаусів, то середня вартість не зросла, а підскочила – аж на 48%.

Окремо аналітики проаналізували вторинний ринок нерухомості, а саме зміни в ціні на квартири з одною, двома, трьома й чотирма кімнатами. Отож за вартість однокімнатної квартири на Закарпатті зросла на 18,5% і становить приблизно 51 620 доларів.

Ситуація на первинному та вторинному ринках по Україні за рік / Фото DIM.RIA

Середня вартість квартири з двома кімнатами також за рік підвищилася – на 10,2%. Зараз таке помешкання на вторинці можна придбати приблизно за 68 115 доларів. А от ціна на трикімнатну квартиру не суттєво, але знизилася. Показник становить -1,7%, а теперішня вартість – 72 204 долари.

Чотирикімнатну квартиру на Закарпатті можна придбати в середньому за 119 511 доларів. За останній рік вартість зросла на 22,5%.

Зараз ситуація як на первинному, так і на вторинному ринках в Закарпатській області досить стабільна. Протягом жовтня ціни то підвищувалися, то знижувалися, однак в межах 1% – максимум 5%.