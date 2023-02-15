Про це свідчать дані порталу Address.ua. Як повідомили аналітики, за місяць подорожчало лише багатокімнатне житло.

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Медіанна вартість квадратного метра у Києві

Медіанна вартість квадратного метра на "вторинні" у січні зафіксувалася на позначці 1 266 долара. Найбільше подешевшали однокімнатні квартири – на 2,9% за місяць до 1 253 доларів.

Двокімнатні квартири впали у ціні на 2,6%, квадратний метр при цьому коштує 1 283 доларів.

Цікаво, що середня вартість трикімнатних квартир збільшилась на 1,6% та становить наразі 1 297 доларів за квадратний метр.

Як змінилася вартість житла у Києві / Інфографіка Address.ua

Попит за районами

Навіть під час війни серед районів Києва найдешевшим для покупки квартир залишається Деснянський, найдорожчим – Печерський. Аналітики звертають увагу, що для аналізу беруться дані пропозицій, хоча реальні ціни з урахуванням дисконту від продавця можуть бути нижчими на 10 – 30%.



Ціни на вторинне житло у Києві за районами / Інфографіка Address.ua

Найвищим попитом на столичному ринку житла у січні користувалися квартири вартістю від 30 – 50 тисяч доларів. Частки запитів у цих категоріях займають по 39%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні від 70 тисяч доларів.

Також покупці житла переважно цікавляться двокімнатними квартирами, на які припадає 45% всіх запитів. Однокімнатними цікавляться 39% користувачів, трикімнатними – 16% користувачів.

Після першого шоку ринок вторинної нерухомості Києва увійшов у період тривалої стагнації. Поки триватиме війна з Росією, негативні фактори, що накопичилися, продовжуватимуть тиск на рівень цін, а доти, доки реальні ціни угод будуть значно нижчими за довоєнні показники, поповнення ринку новими квартирами залишиться вкрай нестабільним,

– кажуть експерти.

Вони прогнозують подальшу депресію на ринку протягом середньострокової перспективи. Оскільки активність покупців залишається майже нульовою.