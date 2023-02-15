Об этом свидетельствуют данные портала Address.ua. Как сообщили аналитики, за месяц подорожало только многокомнатное жилье.
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Медианная стоимость квадратного метра в Киеве
Медианная стоимость квадратного метра на "вторичные" в январе зафиксировалась на отметке 1 266 долларов. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры – на 2,9% за месяц до 1 253 долларов.
Двухкомнатные квартиры упали в цене на 2,6%, квадратный метр при этом стоит 1 283 долларов.
Интересно, что средняя стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 1,6% и составляет сейчас 1 297 долларов за квадратный метр.
Как изменилась стоимость жилья в Киеве / Инфографика Address.ua
Спрос по районам
Даже во время войны среди районов Киева самым дешевым для покупки квартир остается Деснянский, самым дорогим – Печерский. Аналитики обращают внимание, что для анализа берутся данные предложений, хотя реальные цены на основе дисконта от продавца могут быть ниже на 10 – 30%.
Цены на вторичное жилье в Киеве по районам / Инфографика Address.ua
Самым высоким спросом на столичном рынке жилья в январе пользовались квартиры стоимостью от 30 – 50 тысяч долларов. Доли запросов в этих категориях занимают по 39%. На втором месте находилось жилье в диапазоне от 70 тысяч долларов.
Также покупатели жилья в основном интересуются двухкомнатными квартирами, на которые приходится 45% всех запросов. Однокомнатными интересуются 39% пользователей, трехкомнатными – 16% пользователей.
После первого шока рынок вторичной недвижимости Киева вошел в период продолжительной стагнации. Пока будет продолжаться война с Россией, накопившиеся негативные факторы будут продолжать давление на уровень цен, а до тех пор, пока реальные цены сделок будут значительно ниже довоенных показателей, пополнение рынка новыми квартирами останется крайне нестабильным,
– говорят эксперты.
Они прогнозируют дальнейшую депрессию на рынке в течение среднесрочной перспективы. Поскольку активность покупателей остается практически нулевой.