Про цей йдеться у новій аналітиці від ЛУН. За скільки сьогодні можна придбати вторинне житло в різних містах України та яких цін очікувати найближчим часом, розповідає 24 Канал.

Читайте також Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Скільки коштують квартири на вторинному ринку нерухомості

Сьогодні в середньому за однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні власники просять 1,5 мільйона гривень. Однак ціна залежить від регіону та безпекового фактора, а відтак коливається від 3,2 мільйона гривень у Києві до 480 тисяч гривень у Кривому Розі.



Скільки коштують квартири на вторинному ринку нерухомості / Інфографіка ЛУН

На другому місці, після Києва, опинився Львів, де придбати квартиру можна в середньому за 2,1 мільйона гривень. В Одесі ціна дещо нижча – 1,7 мільйона.

Серед найдешевших міст, окрім Кривого Рогу, опинилися Миколаїв, де вартість квартири становить 1 мільйон гривень, Кропивницький – 940 тисяч гривень та Запоріжжя – 920 тисяч гривень.

При цьому у ЛУН наголошують, що під час дослідження аналізували ціну пропозиції, тобто ціни, що виставляють власники квартир в оголошеннях. На практиці ж діє певний дисконт, розмір котрого обговорюється безпосередньо з покупцем "за столом".

Так за словами рієлторів, у Києві такий дисконт може становити від 10 до 20% та навіть більше в залежності від особливостей об'єкта.

В областях, наближених до бойових дій, таких як Харків, Миколаїв чи Херсон, знижка може бути більш суттєвою, але в цих же областях і кількість виставлених квартир у кращому випадку становить до 1/5 від довоєнних. Більшість власників, котрі до війни ще планували продавати нерухомість, відкладають це рішення до перемоги.

Якщо перерахувати середню вартість метру готового житла з ремонтом, згідно з даними ЛУН, п’ятірка рейтингу найдорожчих міст України виглядатиме так:

Київ – 75 тисяч гривень за квадратний метр,

– 75 тисяч гривень за квадратний метр, Львів – 51 тисяча гривень за квадратний метр,

– 51 тисяча гривень за квадратний метр, Одеса – 42 тисячі гривень за квадратний метр,

– 42 тисячі гривень за квадратний метр, Дніпро – 41 тисяча гривень за квадратний метр,

– 41 тисяча гривень за квадратний метр, Вінниця та Ужгород – 39 тисяч гривень за квадратний метр.

Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:

Київ – 48 900 гривень за квадратний метр;

– 48 900 гривень за квадратний метр; Львів – 44 500 гривень за квадратний метр;

– 44 500 гривень за квадратний метр; Одеса – 39 200 гривень за квадратний метр;

– 39 200 гривень за квадратний метр; Дніпро – 42 400 гривень за квадратний метр;

– 42 400 гривень за квадратний метр; Вінниця – 36 000 гривень за квадратний метр;

– 36 000 гривень за квадратний метр; Ужгород – 43 600 гривень за квадратний метр.

За готові двокімнатні квартири на вторинному ринку в містах України попросять:

Київ – 5 мільйонів гривень

– 5 мільйонів гривень Львів – 3,2 мільйона гривень

– 3,2 мільйона гривень Одеса – 2,5 мільйони гривень.

Середні ціни за квартиру з 3 кімнатами тим часом розподілилися таким чином:

Київ – 7,5 мільйонів гривень,

– 7,5 мільйонів гривень, Львів – 4,5 мільйона гривень,

– 4,5 мільйона гривень, Одеса – 3,5 мільйона гривень.

Цікаво, що ціни Ужгорода на трикімнатні квартири від власників в середньому на 1000 доларів дорожчі ніж в Одесі. Близькість до кордону з ЄС та віддаленість від бойових дій сьогодні є вагомою конкурентною перевагою.

Що буде з цінами далі

За словами Дениса Суділковського, директора з маркетингу ЛУН, зараз на поточні ціни впливають як зниження попиту, так і значне зниження пропозиції. Проте тренд на відновлення позитивний.

За останніми соціологічними дослідженнями, станом на січень 2023, 45% вимушених переселенців вже повернулися додому. Це пожвавлює всі ринки: як придбання готового житла, так і збільшення інтересу до інвестицій у новобудови в січні 2023,

– розповідає він.

За словами експерта, ціни на квартири найближчим часом будуть залежати від успіхів ЗСУ на фронті.