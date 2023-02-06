Об этом говорится в новой аналитике от ЛУН. За сколько сегодня можно приобрести вторичное жилье в разных городах Украины и каких цен ждать в ближайшее время, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоят квартиры на вторичном рынке недвижимости

Сегодня в среднем за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине владельцы просят 1,5 миллиона гривен. Однако цена зависит от региона и фактора безопасности и колеблется от 3,2 миллиона гривен в Киеве к 480 тысяч гривен в Кривом Роге.





Сколько стоят квартиры на вторичном рынке недвижимости / Инфографика ЛУН

На втором месте, после Киева, оказался Львов, где приобрести квартиру можно в среднем за 2,1 миллиона гривен. В Одессе цена несколько ниже – 1,7 миллиона.

Среди самых дешевых городов, кроме Кривого Рога, оказались Николаев, где стоимость квартиры составляет 1 миллион гривен, Кропивницкий – 940 тысяч гривен и Запорожье – 920 тысяч гривен.

При этом в ЛУН отмечают, что в ходе исследования анализировали цену предложения, то есть цены, выставленные собственниками квартир в объявлениях. На практике же действует определенный дисконт, размер которого обсуждается с покупателем "за столом".

Так по словам риелторов, в Киеве такой дисконт может составлять от 10 до 20% и даже больше в зависимости от особенностей объекта.

В областях, приближенных к боевым действиям, таким как Харьков, Николаев или Херсон, скидка может быть более существенной, но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 от довоенных. Большинство владельцев, которые до войны еще планировавших продавать недвижимость, откладывают это решение до победы.

Если перечислить среднюю стоимость метра готового жилья с ремонтом, согласно данным ЛУН, пятерка рейтинга самых дорогих городов Украины будет выглядеть так:

Киев – 75 тысяч гривен за квадратный метр,

– 75 тысяч гривен за квадратный метр, Львов – 51 тысяча гривен за квадратный метр,

– 51 тысяча гривен за квадратный метр, Одесса – 42 тысячи гривен за квадратный метр,

– 42 тысячи гривен за квадратный метр, Днепр – 41 тысяча гривен за квадратный метр,

– 41 тысяча гривен за квадратный метр, Винница и Ужгород – 39 тысяч гривен за квадратный метр.

В то же время средняя стоимость метра при инвестиции в новостройку в этих городах составляет:

Киев – 48 900 гривен за квадратный метр;

– 48 900 гривен за квадратный метр; Львов – 44 500 гривен за квадратный метр;

– 44 500 гривен за квадратный метр; Одесса – 39 200 гривен за квадратный метр;

– 39 200 гривен за квадратный метр; Днепр – 42 400 гривен за квадратный метр;

– 42 400 гривен за квадратный метр; Винница – 36 000 гривен за квадратный метр;

– 36 000 гривен за квадратный метр; Ужгород – 43 600 гривен за квадратный метр.

За готовые двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в городах Украины попросят:

Киев – 5 миллионов гривен

– 5 миллионов гривен Львов – 3,2 миллиона гривен

– 3,2 миллиона гривен Одесса – 2,5 миллиона гривен.

Средние цены за квартиру с 3 комнатами в это время распределились следующим образом:

Киев – 7,5 миллионов гривен,

– 7,5 миллионов гривен, Львов – 4,5 миллиона гривен,

– 4,5 миллиона гривен, Одесса – 3,5 миллиона гривен.

Интересно, что цены Ужгорода на трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на 1000 долларов дороже, чем в Одессе. Близость к границе с ЕС и удаленность от боевых действий сегодня являются значительным конкурентным преимуществом.

Что будет с ценами дальше

По словам Дениса Судилковского, директора по маркетингу ЛУН, сейчас на текущие цены влияют как снижение спроса, так и значительное снижение предложения. Однако тренд на восстановление положителен.

По последним социологическим исследованиям, по состоянию на январь 2023 года, 45% вынужденных переселенцев уже вернулись домой. Это оживляет все рынки: как приобретение готового жилья, так и увеличение интереса к инвестициям в новостройки в январе 2023 года.

– рассказывает он.

По словам эксперта, цены на квартиры в ближайшее время будут зависеть от успехов ВСУ на фронте.