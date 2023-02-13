Саме на ці аспекти звернув увагу юрист СЕО Monitor.Estate Володимир Копоть. Чи варто купувати або продавати нерухомість зараз – розбираємося далі.

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Інвестори не поспішають вкладатися у нерухомість

Як зазначив Копоть, зважаючи на війну в Україні, інвестори неохоче вкладають кошти у новобудови. Це пов'язано із високими ризиками. Покупцям страшно, адже вони не знають, куди може поцілити російська ракета. До того ж ціни продовжують зростати навіть попри падіння попиту на 80 та більше відсотків. Водночас експерт називає регіони, де можна вигідно купити житло.

Я б додав, що можна купувати, якщо придивлятися до регіонів, які розвиваються, наприклад, Полтавської чи Кіровоградської області – там, де попит і так був невисокий. Після перемоги там має бути скачок за ціною та привабливості. До того ж не варто забувати про переселенців, які будуть шукати, де краще жити,

– зазначає він.

Натомість експерт не дає прогнозів щодо нерухомості у прифронтових областях, адже ситуація там особливо мінлива.

Що робити тим, хто купує житло для себе

Для тих, хто давно планує придбати власне житло, Копоть рекомендує не вичікувати вдалого моменту, щоб з'їхати з орендованого об'єкта.

Люди, які купують квартири для себе, – це саме ті 15 – 20% попиту, який сьогодні є на ринку,

– розповів юрист.

Підсумовуючи, він радить покупцям, які мають час та не мають заощаджень – чекати, а тим, хто має гроші, – купувати зараз.

"Вторинка" чи "первинка": що обрати

За словами експерта, варто орієнтуватися на відсутність ризиків та ціни. Він наводить приклад, що дисконти на первинному ринку можуть становити навіть 5 – 7%. Водночас житло від власників сьогодні значно вигідніше – не лише з огляду на можливість торгів, але й через наявність юридичних ризиків при купівлі новобудови.

"Вторинка" більш вигідна, бо там менше ризиків. Ви купуєте вже готовий об’єкт, куди можна в’їхати й покращувати житлові умови. Можна навіть використовувати таке житло як склад та переїхати в інше місто. "Первинка", яку купують на етапі будівництва, має ризики не бути введеною в експлуатацію. Справа навіть не в економічних факторах і війні, а суто юридичних або технічних причинах,

– зауважив експерт.

Чи варто продавати нерухомість у 2023 році

Копоть не рекомендує інвесторам поспішати з продажем. На його думку, краще почекати 1 – 1,5 року, щоб зрозуміти вектор руху ринку.

Аналітика підтверджує, що ціни на нерухомість постійно зростають, не виключено, що у 2024 році квартири коштуватимуть дорожче, ніж сьогодні. Тож вкладники зможуть збільшити прибуток, заробивши на курсі валют, відсотках і вартості квадратного метра.