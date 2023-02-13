Именно на эти аспекты обратил внимание юрист СЕО Monitor.Estate Владимир Копоть. Стоит ли покупать или продавать недвижимость сейчас – разбираемся дальше.

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Инвесторы не спешат вкладываться в недвижимость

Как отметил Копоть, учитывая войну в Украине, инвесторы неохотно вкладывают средства в новостройки. Это связано с высоким риском. Покупателям страшно, поскольку они не знают, куда может попасть российская ракета. К тому же цены продолжают расти даже при падении спроса на 80 и более процентов. В то же время, эксперт называет регионы, где можно выгодно купить жилье.

Я бы добавил, что можно покупать, если присматриваться к развивающимся регионам, например, Полтавской или Кировоградской области – там, где спрос и так был невысок. После победы там должен быть скачок по цене и привлекательности. К тому же не стоит забывать о переселенцах, которые будут искать, где лучше жить,

– отмечает он.

В то же время эксперт не дает прогнозов по недвижимости в прифронтовых областях, ведь ситуация там особенно изменчива.

Что делать тем, кто покупает жилье для себя

Для тех, кто давно планирует приобрести собственное жилье, Копоть рекомендует не выжидать удачного момента, чтобы уехать с арендуемого объекта.

Люди, которые покупают квартиры для себя, – это именно те 15 – 20% спроса, что сегодня есть на рынке,

– рассказал юрист.

Подытоживая, он советует покупателям, у которых есть время и нет сбережений – ждать, а тем, кто имеет деньги, – покупать сейчас.

"Вторичка" или "первичка": что выбрать

По словам эксперта, следует ориентироваться на отсутствие рисков и цену. Он приводит пример, что дисконты на первичном рынке могут даже составлять 5 – 7%. В то же время жилье от собственников сегодня гораздо выгоднее – не только с учетом возможности торгов, но и из-за наличия юридических рисков при покупке новостройки.

"Вторичка" более выгодна, потому что там меньше рисков. Вы приобретаете уже готовый объект, куда можно въехать и улучшать жилищные условия. Можно даже использовать такое жилье как склад и переехать в другой город. "Первичка", покупаемая на этапе строительства, имеет риски не быть введенной в эксплуатацию. Дело даже не в экономических факторах и войне, а сугубо юридических или технических причинах,

– заметил эксперт.

Стоит ли продавать недвижимость в 2023 году

Копоть не советует инвесторам торопиться с продажей. По его мнению, лучше подождать 1 – 1,5 года, чтобы понять вектор движения рынка.

Аналитика подтверждает, что цены на недвижимость постоянно растут, не исключено, что в 2024 году квартиры будут стоить дороже, чем сегодня. Так что вкладчики смогут увеличить прибыль, заработав на курсе валют, процентах и стоимости квадратного метра.