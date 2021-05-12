Квартира в старом жилом фонде требует грамотного подхода к ремонту. Детальнее – читайте ниже.

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К чему нужно быть готовыми после покупки вторички

Приобретая квартиру в старом жилом фонде, нужно понимать, что скорее всего потребуется капитальный ремонт. Рассмотрим основные пункты, к которым нужно быть готовыми.

Коммуникации

Наиболее часто в старых квартирах изношенные коммуникации – сгнившие трубы, электрика и т.д. Это говорит о том, что проще сразу все заменить, чтобы избежать неприятных сюрпризов и дополнительных трат в дальнейшем.

Проверьте коммуникации до ремонта / Фото archimir

Перекрытия

Новый владелец обязательно должен изучить конструкцию строения. Дело в том, что если в доме, например, деревянные перекрытия, следует использовать каркасные конструкции перегородок, а также облегченную стяжку. Помните, что нагрузка от тонн строительных материалов может повлечь необратимые последствия.

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Конструкции

Не забывайте о том, что в доме есть несущие конструкции, которые запрещено трогать. Например, присоединить балкон в старом жилом фонде почти всегда невозможно. Часто проблемы возникают даже с ненесущими стенами – учитывайте это до начала работ.

Перед началом работ изучите инженерные особенности здания / Фото kamtehnopark

Звуко- и шумоизоляция

До начала ремонта изучите, насколько слышны вам звуки и голоса из квартир соседей. Дело в том, что этот фактор следует учесть при отделке полов, стен и потолков. Это необходимо для того, чтобы после завершения ремонта не пришлось все переделывать.

О звуко- и шумоизоляции нужно позаботиться заранее / Фото forestvrn