Риелтор – человек, который выступает посредником между покупателем и владельцем на рынке недвижимости.

Источник: dom.ria

В каких случаях нужен риелтор и сколько нужно заплатить за его услуги в Украине, рассказывает dom.ria.

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Комиссия за информационные и консультативные услуги риелтора оплачивается один раз. Эти расходы могут ложиться как на покупателя, так и на продавца (по договоренности), а иногда делятся пополам.

Сколько стоят услуги риелтора в Украине

На сегодняшний день стоимость услуг риелтора не регулируется законодательно. Поэтому чаще всего она зависит от ситуации на рынке недвижимости в целом и в конкретном городе, от класса и типа жилья, от формата работы и пр. моментов.

В Украине стоимость услуг риелторов составляет от 2 до 5% от суммы сделки купли-продажи. Если речь идет об элитном жилье, процент может быть ниже. В Киеве и других крупных городах установлена ставка 3-5% от суммы сделки.

Иногда встречаются ситуации, когда агент запрашивает определенную плату за услуги, независящую от суммы сделки.

Найти жилье во вторичке без риелтора очень сложно / Фото minfin

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Кто оплачивает услуги риелтора

Наиболее часто комиссия агента по недвижимости оплачивается покупателем. Бывают случаи, когда комиссия делится пополам между участниками сделки. Продавец может брать на себя эти расходы, если подписан эксклюзивный договор на продажу жилья.

Найти жилье на вторичном рынке от владельца в Украине достаточно сложно. В таком случае приходится пользоваться услугами риелтора. Квартиру на первичном рынке от застройщика можно приобрести без комиссии.

Квартиру в новостройке можно купить без риелтора / Фото riel