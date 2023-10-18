Які фактори слід обов'язково врахувати, коли ви будете обирати та купувати житло? Якщо ви будете пам'ятати про ці п'ять нюансів, то не це не дасть вам помилитися.

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Правовий статус квартири

Правовий статус нерухомості – саме на це варто звернути увагу першочергово. Перевірте усі документи, щоб переконатися, що квартира не перебуває в заставі або не має інших юридичних обмежень.

Це дуже важливо з тієї причини, що правові проблеми з квартирою можуть призвести до неприємних наслідків, зокрема втрати коштів.

Локація

Так, розташування квартири дуже важливе, і всі про це знають. Та річ у тім, що не всі враховують.

Уважно проаналізуйте всі райони і визначте, який для вас буде найкращим для життя. Зверніть увагу на наявність інфраструктури та транспортної розв'язки. Розташування впливає на зручність проживання та якість життя, пам'ятайте про це.

Стан помешкання і самого будинку

Звичайно, що перед купівлею квартири слід добре оглянути її. Переконайтеся, що помешкання в гарному стані й не потребує серйозного ремонту. Багато незапланованих витрат потім "вилізає" саме через поганий стан квартири.

Також зверніть увагу на стан самого будинку, де розташована квартира.

Планування

Не забувайте враховувати планування житла. Переконайтеся, що квартира відповідає вашим потребам і вимогам. Подивіться на кількість кімнат, їхнє розташування одна відносно одної та загальну площу.

Документи

Наявність відповідних документів означає законність угоди. Обов'язково перевірте наявність: