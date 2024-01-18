За підрахунками, нове житло придбали 95 українських родин. Здебільшого вони обирали квартири на вторинному ринку нерухомості. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Де найбільше купували житло за сертифікати

"Бачимо вже більш широку географію. Нове житло люди купували у Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Тернопільській, Львівській областях та у Києві. Бачимо також тенденцію у виборі житла в межах того регіону, де було знищене", – розповів Кубраков.

Варто зазначити, що здебільшого українці обирають квартири – це 77% від загальної кількості сімей, які вже придбали житло; відтак 23% – купили будинки.



Актуальні дані щодо купівлі житла за сертифікати / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова

Окрім того, вже понад 35 тисяч сімей отримали компенсацію на загальну суму в понад 3 мільярди гривень. Ці кошти люди зможуть використати для проведення ремонтів у своїх оселях, які були пошкоджені внаслідок російської воєнної агресії.

Які ціни на квадратний метр у новобудовах Києва та Львова

Станом на середину січня середня вартість квадрата у Києві становить 43 тисячі гривень. За останній місяць ціна зросла на 1,53%. "Найдорожчим" районом є Печерський, де середня ціна за квадратний метр складає 99 225 гривень. "Найдешевший" – Дарницький із вартістю 33 700 гривень за квадрат.

У Львові загальна середня вартість у новобудовах складає 33 900 гривень за квадрат. Найдорожче квадратний метр коштує у Сихівському районі – 69 тисяч гривень, а найдешевші ціни зафіксували в Галицькому та Залізничному – 28 000 і 28 575 гривень відповідно. За останній місяць середня вартість на первинному ринку у Львові знизилася на 2,45%.