Актуальні пропозиції: скільки коштують найдешевші купольні будиночки у США
Джерело:Realtor
Купольні будиночки зводять не лише для того, щоб заробляти на оренді. Наприклад, у США вони популярні також як основні помешкання або як місця для відпочинку влітку.
Ці п'ять куполів у Іллінойсі, Колорадо, Вірджинії, Міссурі та Огайо справді привертають увагу. Не лише через те, що вони дуже цікаві та розташовані на природі. А й через те, що їх можна придбати за бюджетну ціну – до 400 тисяч доларів.
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Ньютон, Іллінойс
- Ціна: 400 тисяч доларів
Дівайд, Колорадо
- Ціна: 345 тисяч доларів
Лексінґтон, Вірджинія
- Ціна: 379 тисяч доларів
Оттервілл, Міссурі
- Ціна: 348 421 доларів
Плезант-Сіті, Огайо
- Ціна: 382 499 доларів