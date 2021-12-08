Експерти дійшли до висновку, що сезонне зростання вартості пов'язане з високим попитом і відсутністю пропозиції.

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Що відомо про подорожчання курортної нерухомості

Результати представлені у звіті Savills, який проаналізував 44 курорти у всьому світу, показують, що за рік вартість нерухомого майна зросла в середньому на 5,1%.

Однак на деяких курортах, включаючи Флімс та Гріменц у Швейцарії, вартість зросла на цілих 17%.

20 найкращих курортів світу: ціни за метр квадратний / Фото Savills

Експерти зазначають, що два сезони простою курортів призвели до відкладення попиту, який реалізовується лише зараз.

Джеремі Ролласон із Savills підкреслив, що тільки на кількох курортах, таких як Валь-д'Ізер, Верб'є та Морзін, до 2019 року спостерігалося помітне зростання цін.

Все змінилося: практично на всіх курортах Альп та Північної Америки спостерігається сильне двозначне зростання цін впродовж останніх місяців.

Він додає, що кількість угод збільшилася вдвічі у першому кварталі 2021 року. В цей момент на ринку виникла запекла конкуренція за елітну нерухомість на найпрестижніших курортах світу.

Нерухомість, яка раніше не могла продатися за декілька місяців чи навіть років, раптово знайшла покупців – людей, які прагнули вирватися за межі міст,

– додає він.

Північноамериканські гірськолижні курорти Аспен і Вейл очолюють рейтинг Savills Ski Prime Price League, а Куршевель переміщається з першого місця на третє.

Перспектива росту цін на найпопулярніших курортах світу / Фото Savills

Ролласон додає, що навіть попри обмеження та кризу, покупці прагнуть купити сезонну нерухомість та повернутися на ринок. Тож підвищення цін на цей сегмент – явище закономірне.