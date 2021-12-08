Эксперты пришли к выводу, что сезонный рост стоимости связан с высоким спросом и отсутствием предложения.

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Что известно о подорожании курортной недвижимости

Результаты представлены в отчете Savills, проанализировавшем 44 курорта во всем мире, показывают, что за год стоимость недвижимого имущества выросла в среднем на 5,1%.

Однако на некоторых курортах, включая Флимс и Гримэнц в Швейцарии, стоимость выросла на целых 17%.

20 лучших курортов мира: цены за метр квадратный / Фото Savills

Эксперты отмечают, что два сезона простоя курортов привели к отложению спроса, который реализуется только сейчас.

Джереми Ролласон из Savills подчеркнул, что только на нескольких курортах, таких как Валь-д'Изер, Вербье и Морзин, к 2019 году наблюдался заметный рост цен.

Все изменилось: практически на всех курортах Альп и Северной Америки наблюдается сильный двузначный рост цен за последние месяцы.

Он добавляет, что количество сделок увеличилось в два раза в первом квартале 2021 года. В этот момент на рынке возникла ожесточенная конкуренция за элитную недвижимость на самых престижных курортах мира.

Недвижимость, которая раньше не могла продаться за несколько месяцев или даже лет, внезапно нашла покупателей – людей, стремившихся вырваться за пределы городов,

– добавляет он.

Североамериканские горнолыжные курорты Аспен и Уэйл возглавляют рейтинг Savills Ski Prime Price League, а Куршевель перемещается с первого места на третье.

Перспектива роста цен на самых популярных курортах мира / Фото Savills

Ролласон добавляет, что, несмотря на ограничения и кризис, покупатели стремятся купить сезонную недвижимость и вернуться на рынок. Так что повышение цен на этот сегмент – явление закономерное.