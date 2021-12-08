Курортна нерухомість подорожчала на 17%: в чому причина

Згідно із новими звітами, попри пандемію та обмеження на поїздки, будинки на гірськолижних курортах розкуповуються багатими покупцями, які створюють конкуренцію на ринку.

Експерти дійшли до висновку, що сезонне зростання вартості пов'язане з високим попитом і відсутністю пропозиції.

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Що відомо про подорожчання курортної нерухомості

Результати представлені у звіті Savills, який проаналізував 44 курорти у всьому світу, показують, що за рік вартість нерухомого майна зросла в середньому на 5,1%.

Однак на деяких курортах, включаючи Флімс та Гріменц у Швейцарії, вартість зросла на цілих 17%.

20 найкращих курортів світу: ціни за метр квадратний / Фото Savills

Експерти зазначають, що два сезони простою курортів призвели до відкладення попиту, який реалізовується лише зараз.

Джеремі Ролласон із Savills підкреслив, що тільки на кількох курортах, таких як Валь-д'Ізер, Верб'є та Морзін, до 2019 року спостерігалося помітне зростання цін.

Все змінилося: практично на всіх курортах Альп та Північної Америки спостерігається сильне двозначне зростання цін впродовж останніх місяців.

Він додає, що кількість угод збільшилася вдвічі у першому кварталі 2021 року. В цей момент на ринку виникла запекла конкуренція за елітну нерухомість на найпрестижніших курортах світу.

Нерухомість, яка раніше не могла продатися за декілька місяців чи навіть років, раптово знайшла покупців – людей, які прагнули вирватися за межі міст,

– додає він.

Північноамериканські гірськолижні курорти Аспен і Вейл очолюють рейтинг Savills Ski Prime Price League, а Куршевель переміщається з першого місця на третє.

Перспектива росту цін на найпопулярніших курортах світу / Фото Savills

Ролласон додає, що навіть попри обмеження та кризу, покупці прагнуть купити сезонну нерухомість та повернутися на ринок. Тож підвищення цін на цей сегмент – явище закономірне.