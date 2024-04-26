Вартість оренди досить висока – 1257 фунтів стерлінгів на місяць. Попри те, орендарям доводиться приймати душ у туалеті.

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"Ідеальна для студентів"

Крім маленької спальні, у квартирі є крихітна кухня з духовкою, плитою та холодильником. Проте їсти доведеться за робочим столом, який розташованим поруч із зоною приготування.

На кухні є місце лише для приготування їжі / Фото Jam Press

Попри те, що квартира "мебльована", крім столу, є тільки шафа для одягу. Орендарям потрібно буде навіть купувати ліжко. Ванна кімната сподобається не всім – душ без піддона внизу і розташований одразу біля туалету.

Окрім того, в оголошенні вказано, що орендарі зобов'язані ділити ванну кімнату та кухню з п'ятьма іншими мешканцями. Річ у тім, що це не зовсім квартира, а "велика кімната в спільному будинку".



Душ біля унітаза / Фото Jam Press

Хоча помешкання має мінуси, на нього є попит. Рієлтори кажуть, що клієнти знайдуться дуже швидко.

В оголошенні вказано: "Це сучасне помешкання площею 13 квадратних метрів, розташоване на другому поверсі. Доступне зараз, має великі вікна та високі стелі".

Квартира розташована лише за кілька хвилин від станцій метро Victoria, Pimlico та Sloane Square.