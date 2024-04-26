Стоимость аренды достаточно высокая – 1257 фунтов стерлингов в месяц. Несмотря на то, арендаторам приходится принимать душ в туалете.

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"Идеальная для студентов"

Кроме маленькой спальни, в квартире есть крошечная кухня с духовкой, плитой и холодильником. Однако есть придется за рабочим столом, который расположен рядом с зоной приготовления.

На кухне есть место только для приготовления пищи / Фото Jam Press

Несмотря на то, что квартира "меблирована", кроме стола, есть только шкаф для одежды. Арендаторам нужно будет даже покупать кровать. Ванная комната понравится не всем – душ без поддона внизу и расположен сразу возле туалета.

Кроме того, в объявлении указано, что арендаторы обязаны делить ванную комнату и кухню с пятью другими жильцами. Дело в том, что это не совсем квартира, а "большая комната в общем доме".



Душ возле унитаза / Фото Jam Press

Хотя помещение имеет минусы, на него есть спрос. Риэлторы говорят, что клиенты найдутся очень быстро.

В объявлении указано: "Это современное помещение площадью 13 квадратных метров, расположено на втором этаже. Доступно сейчас, имеет большие окна и высокие потолки".

Квартира расположена всего в нескольких минутах от станций метро Victoria, Pimlico и Sloane Square.