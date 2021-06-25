Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

В Україні більшість людей не мають можливості купити житло одразу, сплативши всю суму. У такому разі є інші варіанти – кредит від банку чи купівля на виплат від забудовника.

Вони дають можливість вносити оплату частинами. Про особливості, переваги та недоліки обох схем розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Кредит на первинне житло: особливості

Учасниками такої угоди є забудовник, банк та інвестор. На підставі кредитного договору банки купують у власника нерухомість і передають її в користування позичальнику. Тому позичальник може в'їхати до квартири одразу після укладення угоди купівлі-продажу. Надалі фінансові відносини вибудовуються між банком і клієнтом без участі забудовника,

– розповіли у РІЕЛ.

Умови кредитування залежать від банку, тому потенційний покупець може вибрати його самостійно.

Основним недоліком кредиту є його висока вартість. Здебільшого розмір відсоткової ставки становить 22 – 24%. Однак умови залежать від безлічі факторів – початкового внеску, терміну кредитування та ін. Також варто враховувати платежі за страхування життя та іпотеки, комісію за надання послуг. У результаті позичальник переплачує велику суму, на яку можна було б придбати ще одне житло.

В Україні з 1 березня 2021 року також діє програма "Доступна іпотека під 7%", яку розробило Міністерство фінансів України. Вона розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.

Квартиру у кредит без першого внеску в Україні можна взяти також, але у такому разі заставою має бути не лише придбана нерухомість, але й ще один об'єкт, який компенсуватиме початковий внесок. У разі несплати кредиту позичальник втратить обидва житла. Тому це доволі ризикований хід.

Квартира у кредит в Україні – складний та дорогий процес / Фото riel

Варто зазначити, що кредит в Україні важко оформити. Банки перевіряють всю інформацію щодо покупця – кредитну історію, платоспроможність. Але і це не гарантує позитивне рішення банкової установи щодо надання кредиту.

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Купівля житла на виплат від забудовника

Договір купівлі на виплат укладається між забудовником і покупцем. Банки в цій угоді участі не беруть. Будівельні фірми переважно проводять мало перевірок. Іноді вони навіть не вимагають підтвердження наявності високого та стабільного доходу. Тому отримати квартиру на виплат значно легше, ніж у кредит,

– уточнили у РІЕЛ.

В Україні забудовники лояльно ставляться до платоспроможності інвесторів, однак, оскільки це не банки, чекати повернення усієї суми протягом десятиліть вони не можуть. Здебільшого квартира на виплат надається на термін будівництва об'єкту за умови сплати першого внеску. Також є можливість оформити житло на виплат і на більш тривалий термін, але у такому разі, крім першого внеску, можуть бути додаткові нарахування (приблизно 10% річних).

Основним мінусом житла на виплат від забудовника є саме невеликий термін позики. Однак у такому разі покупець переплачує значно менше, ніж за умови кредиту від банку.

Розрахувати виплати на квартиру можна самостійно. Для цього скористайтесяОбирайте конкретну квартиру, натискайте "Показати калькулятор виплат" та дізнавайтеся суму щодо конкретного житла.

Житло на виплат від забудовника обійдеться значно дешевше, ніж у кредит від банку / Фото riel

Вторинне житло в кредит: що потрібно знати

Отримати кредит на придбання квартири на вторинному ринку простіше, ніж на купівлю житла у новобудові. Для банків цей варіант пріоритетніший, оскільки має менше ризиків. Ставки на іпотеку у такому разі становлять 19 – 20%, а початковий внесок може досягати 60%.

Угода супроводжується багатьма перевірками, які призначає банк, щоб мінімізувати можливості шахрайських схем та афер. Якщо обране житло є аварійним або не має комунікацій, покупця може чекати відмова. В іншому процес такий самий, як і при кредитуванні нового житла.

Банки більш охоче надають кредити на вторинне житло / Фото riel

Квартира в іпотеку: чи можна її продати

Якщо у покупця виникли фінансові труднощі й немає можливості вчасно виплатити заборгованість, нерухомість краще продати. Це можливо зробити лише за домовленістю з фінансовою установою.

Після надання кредиту банк вносить майно до Державного реєстру обтяжень. Це означає, що нерухомість знаходиться у заставі й продати її неможливо.

Оскільки предмет іпотеки може бути реалізований за ринковими цінами, боржник може спробувати продати його за реальну ціну. Якщо інвестор продасть житло за ту ціну, за якою придбав, або дорожче, він без проблем поверне банку борг. Якщо майно буде реалізоване за нижчою вартістю, позичальник залишиться боржником фінансової установи,

– повідомили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Кожен випадок є індивідуальним, тому варто прорахувати все до підписання угоди / Фото riel

Обираючи між кредитом від банку і житлом на виплат від забудовника, потрібно врахувати усі нюанси. Найбільш вигідним варіантом все ж є квартира на виплат, оскільки переплата у такому разі значно менша. Крім того, у разі непередбачуваної ситуації домовитися з організаторами будівництва простіше, ніж з фінансовою установою.